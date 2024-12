Mar Flores no guarda rencor a Alejandra Rubio por ocultarle su parto programado

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya han sido padres. Esta mañana de viernes festivo, Mar Flores se presentaba a primera hora en la clínica elegida por Alejandra Rubio para su parto programado. La suegra de la parturienta y madre de Carlo Costanzia llegaba al centro sanitario sin responder a las preguntas de los reporteros que allí se encontraban. Debe guardarlas, según un rumor persistente, para conceder una exclusiva bien pagada en su revista de cabecera, la del saludo.

En este nacimiento, las dos familias de los papás primerizos, van a sacarle partido al asunto. Y ya veremos si finalmente se cumple la filtración y el crío recibe el nombre de Carlo, como su padre y su abuelo.

Alejandra y Carlo han metido las cámaras del documental que están grabando sobre su vida en común han el hospital, para reflejar cómo fueron los emotivos momentos de la venida al mundo del bebé. Un parto remunerado y un crío que ya viene, como se dice vulgarmente, “con un pan bajo el brazo”.

En el momento de escribir estas líneas, no se sabe si las dos abuelas de la criatura, Mar y Terelu, se han visto por fin las caras. Y si han dejado de lado antiguos desafueros por el bien de sus hijos y su nieto.

Mar Flores, feliz y sonriente ante el nacimiento de su primer nieto, hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio Europa Press

A Mar no le pareció bien que no se la informara con antelación del parto programado, algo que sí ocurrió con Terelu, pero, nos dice una persona de su entorno, “no guarda rencor a Alejandra por haberla 'olvidado' en un momento tan importante de sus vidas. Ella prioriza conocer a su nieto por encima de otras cosas. Sigamos que se estrena como abuela y se siente muy feliz”.

Hace unos días, Mar declaraba en "El Español" que “me gusta la palabra abuela. Al principio fue un shock, pero ahora estoy encantada, y, además, me gusta ver que Alejandra y Carlo son felices”.