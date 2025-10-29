El look de Aitana en México (de más de 1.200 euros) que ha arrasado en TikTok

Aitana ha vuelto a demostrar que no solo conquista escenarios, sino también el mundo de la moda. La cantante, que se encuentra en México, ha compartido un divertido vídeo en TikTok junto a su amiga en el que aparece cantando en diferentes partes de un hotel haciendo el trend de 'Superestrella', enfundada en uno de los looks más virales (y caros) de la temporada.

El conjunto pertenece a la colección “Grey Jean Paul Gaultier”, y está compuesto por una falda midi de tul doble capa y una camiseta de manga larga a juego, ambas en estampado Príncipe de Gales, un clásico de la sastrería reinterpretado por la firma con un toque futurista y transparente.

Un diseño con el sello Gaultier

El estilismo pertenece a la colección pre-fall 2025 de Jean Paul Gaultier, y combina el tejido de tul con una silueta ajustada que juega con las transparencias. La parte superior, de cuello redondo y manga larga, está confeccionada con un diseño de doble capa en tul estampado con el mítico cuadro británico, dejando entrever la capa interior para un efecto visual moderno y sugerente.

Por su parte, la falda midi, también de tul, presenta una estructura drapeada y ceñida a la cadera, con un acabado arquitectónico que estiliza la figura. Un patrón que mezcla lo clásico y lo provocador, muy en la línea del ADN de la maison francesa.

El precio del conjunto supera los 1.200 euros, ya que la falda cuesta 672,67 euros y el top ronda los 557,61 euros, según la web oficial de Nordstrom. Un capricho de lujo que Aitana ha sabido lucir con la naturalidad que la caracteriza, demostrando una vez más que su estilo no entiende de fronteras.

El estilismo más rompedor del mes

En el vídeo, Aitana aparece con melena lisa y flequillo recto, reforzando su imagen más madura y sofisticada. Este peinado, junto al conjunto de Gaultier, crea un look con tintes noventeros que recuerda a los estilismos de supermodelos de la época.

Lejos de optar por accesorios llamativos, la artista deja que la silueta y el tejido sean los protagonistas. Su apuesta demuestra que la sensualidad puede ser elegante cuando se combina con diseño y actitud, algo que la cantante domina a la perfección.

Aitana, icono de estilo internacional

Aitana ha consolidado su estatus como una de las artistas españolas más influyentes del momento, tanto en la música como en la moda. Cada aparición suya en redes sociales genera conversación, y este look de Jean Paul Gaultier lo confirma: sofisticado, fashion y perfectamente equilibrado entre lo clásico y lo atrevido.

Con este conjunto, la intérprete de Los Ángeles se apunta otro tanto estilístico y deja claro que su estilo evoluciona al mismo ritmo que su carrera: con personalidad, elegancia y una buena dosis de riesgo.