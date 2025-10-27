Aitana y su look vaquero de más de 900 euros con el que roba todas las miradas en la Fórmula 1 junto a Fernando Alonso

Aitana vuelve a demostrar que su estilo traspasa fronteras. La cantante, que se encuentra en plena gira internacional, hizo una parada este fin de semana en el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde fue invitada especial por el equipo Aston Martin y protagonizó una de las imágenes más comentadas junto a Fernando Alonso. Ambos posaron sonrientes en el box del piloto asturiano, en un encuentro que rápidamente se viralizó en redes sociales y que DAZN España calificó de “dúo con más carisma imposible”.

Un look vaquero de Marine Serre que arrasa entre las expertas en moda

Para la ocasión, Aitana apostó por uno de los conjuntos más reconocibles de Marine Serre, la firma francesa que ha conquistado a celebridades de todo el mundo con su característico estampado lunar. La cantante lució una chaqueta vaquera con el estampado “Moon” en azul, con corte corto y silueta entallada, valorada en 620 euros, que combinó con los vaqueros rectos a juego, el modelo Moon Laser Light Blue, valorados en 294 euros (actualmente agotados en la web de la marca).

El resultado fue un total look denim tan sofisticado como urbano, con el que Aitana consiguió equilibrar el ambiente deportivo del paddock con su toque personal de tendencia. Completó el conjunto con una camisa básica azul claro y joyas discretas, dejando todo el protagonismo al conjunto estampado y a su melena con flequillo, uno de sus sellos más reconocibles.

Moda y motor: la combinación más inesperada (y viral)

El paso de Aitana por el box de Aston Martin no pasó desapercibido. En redes sociales, la cuenta oficial de DAZN España celebró el momento con frases como “Aquí hay dos superestrellas” o “Dime un dúo con más carisma que este”, mientras los fans de ambos no tardaban en convertir las imágenes en tendencia.

Aitana, que compartió la publicación en su cuenta de Instagram junto a Fernando Alonso y el equipo, acompañó las fotos con las etiquetas @astonmartinf1 y @fernandoalo_oficial, además de los emojis del coche de carreras y la bandera de México. Su look denim de lujo fue inmediatamente identificado por los seguidores de moda, que reconocieron el icónico estampado de Marine Serre, marca que también han lucido artistas como Beyoncé o Dua Lipa.

Un estilismo que marca tendencia

El conjunto elegido por la intérprete de 'Superestrella' confirma su evolución estilística hacia un armario cada vez más internacional y sofisticado, donde combina piezas de lujo con una actitud relajada y moderna. Aitana vuelve a acertar con un look que no solo la posiciona entre las celebridades mejor vestidas del fin de semana, sino que además refuerza su imagen como una auténtica embajadora del estilo Y2K reinterpretado con sello ‘fashionista’.

En definitiva, Aitana brilló en México tanto como los monoplazas de la parrilla, y lo hizo apostando por una de las tendencias más potentes del momento: el denim estampado, elevado a categoría de lujo por Marine Serre.