El look de básicos de Sara Carbonero perfecto para el mes de abril: camisa oversize + tank top

Un atardecer, los tejados de Madrid, y Sara Carbonero convertida en 'Lady Madrid'. Así podríamos definir estas fotografías que ha compartido la periodista en su cuenta de Instagram para una publicidad de relojes, con el look de básicos que nunca falla en primavera. Porque ella es la reina de los tejados, y lo ha vuelto a demostrar.

Un estilismo de básicos de esos que no fallan en primavera, donde Sara Carbonero ha combinado una camisa oversize con las mangas arremangadas, con un tank top, y vaqueros anchos. Lo que está claro es que Sara Carbonero es toda una chica primavera con ese brillo en los ojos de los nuevos comienzos. Y para esta cita romántica, Sara ha apostado por un look de esos casuals que siempre son un acierto en el armario de las que más saben de moda y que ella no puede llevar con más estilo. Porque se necesita poco para marcarse un buen look para comenzar abril y Sara Carbonero lo ha conseguido.

La camiseta tank top, el básico ideal de Sara Carbonero

Y, uno de los imprescindibles que todas las mejor vestidas recomiendan son estos tank tops o camisetas básicas de manga sisa, que te salvarán la vida por ser un comodín, tanto con pantalones vaqueros como con faldas estampadas. Y Sara lo ha combinado como toda una experta en moda con camisa encima abierta, y los vaqueros anchos más en tendencia. Y si a eso le sumamos un atardecer en un tejado de Madrid, ya no se necesita nada más para un outfit perfecto en abril.

Se trata del tank top blanco, la camiseta sin mangas con cuello halter clásica, que ahora se abre paso entre todos los básicos para sumarse fundamentalmente a pantalones anchos de vestir, vaqueros, bermudas y faldas largas. Muchas firmas, muchísimas, tienen sus propios diseños con los que sumarse, Pero ojo, que no por básica es sencilla de encontrar, al menos no en su forma más favorecedora. Y Sara Carbonero sabe como elevarlo a la perfección.