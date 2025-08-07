El look con falda de lunares que todas las mujeres +50 querrán copiar en la Feria de Málaga 2025 (y llega desde el norte)

Con aire flamenco, pero sofisticado. Con volantes, pero sin excesos. Y con lunares, claro, porque si hay un estampado que grita Feria de Málaga 2025 ese es, sin duda, el lunar. Pilar de Arce ha vuelto a demostrar que el estilo no tiene edad con un conjunto que será pura inspiración para las mujeres de más de 50 que quieren pisar con garbo y elegancia el Real en la próxima edición de la Feria de Málaga. ¿La clave? Una falda de espíritu andaluz que encierra toda la esencia flamenca con un diseño renovado, refinado y muy chic.

La prenda en cuestión es una falda midi tipo flamenca confeccionada en satén elástico, con lunares flocados en tamaño maxi y rematada con volantes de tul estilo canastero de Carmen Fitz. Un diseño que mezcla a la perfección tradición y tendencia, ideal tanto para un look de día con alpargatas como para un estilismo más de noche con sandalias de tacón doradas, como ha hecho Pilar.

Así es la falda que marcará tendencia esta feria

Esta falda destaca no solo por su patrón favorecedor -ajustado en cadera y con vuelo en el bajo para ganar movimiento-, sino también por los tejidos utilizados: una combinación de algodón, elastano y tul que garantiza libertad, estilo y una caída impecable. Cada movimiento se transforma en un gesto de elegancia.

Aunque su diseño remite al folclore más clásico, su corte moderno y su estética limpia la convierten en una prenda muy versátil que se puede llevar más allá de la feria: desde cenas especiales hasta eventos de verano en los que quieras deslumbrar con un look con acento sureño.

Cómo llevarla si tienes más de 50

El look de Pilar de Arce es una auténtica lección de estilo para mujeres +50. La influencer ha combinado la falda con un top blanco sin mangas de cuello subido, gafas de sol XL y sandalias doradas, logrando un estilismo rotundo, sofisticado y atemporal. Una propuesta perfecta para aquellas mujeres que no quieren renunciar a la moda, pero buscan piezas con personalidad, elegancia y ese punto flamenco que nunca falla.

Además, este tipo de falda tiene efecto tipazo: afina la cintura, alarga la silueta y da ese aire de seguridad y garbo que conquista a cualquier edad. En resumen, el conjunto perfecto para ser la más estilosa sin necesidad de traje de flamenca.