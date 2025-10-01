El magnesio para la concentración, ¿el nuevo suplemento viral?

La clave de la agudeza mental podría residir en una molécula capaz de llegar donde otras no pueden. Se trata del L-treonato de magnesio, una forma particular de este mineral que destaca por su rara habilidad para cruzar la barrera hematoencefálica y actuar directamente en el cerebro. Aunque los estudios concluyentes se han limitado a modelos animales, las primeras investigaciones apuntan a que podría aumentar la densidad sináptica, un factor crucial para el aprendizaje y la memoria.

De hecho, esta prometedora capacidad es precisamente la piedra angular sobre la que la marca Moon Juice ha construido su último lanzamiento: Neuro Magnesi-Om. Este producto se presenta como un nuevo suplemento cognitivo destinado a combatir la sensación de agotamiento mental y la falta de concentración, problemas cada vez más extendidos en la sociedad actual.

Sin embargo, el desarrollo de este suplemento no responde únicamente a una estrategia de mercado. Su origen es mucho más íntimo y nace de una necesidad muy personal de su fundadora. Tras experimentar en primera persona los efectos de la perimenopausia y el llamado «covid persistente» en su agudeza mental, se embarcó en la búsqueda de una solución real, una historia que recogen en Vogue.

Una fórmula sinérgica para la mente

Para ello, la eficacia de Neuro Magnesi-Om no se fía únicamente al L-treonato de magnesio. La fórmula se completa con una cuidada combinación de ingredientes activos que trabajan en conjunto. Entre ellos se encuentra la melena de león, un hongo adaptógeno apreciado por su capacidad para reforzar las funciones cerebrales, junto con L-teanina, un aminoácido presente en el té verde.

De esta manera, se busca un equilibrio funcional muy concreto. La L-teanina actúa moderando el efecto estimulante de la cafeína natural del té matcha de grado ceremonial que también incluye la mezcla. El resultado es un impulso de energía focalizada y sin agitación, ideal para afrontar las tareas diarias que exigen una atención sostenida sin los picos de nerviosismo que a veces provoca la cafeína por sí sola.

Finalmente, su modo de empleo rompe con la pauta habitual de otros suplementos de magnesio, que suelen recomendarse por la noche debido a sus propiedades relajantes. Neuro Magnesi-Om ha sido concebido para un consumo matutino o vespertino, precisamente para potenciar la concentración durante las horas de mayor actividad. Se presenta en formato de polvo para disolver en agua u otro líquido, con una dosis recomendada de una a dos tomas diarias.