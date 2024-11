Los looks más otoñales (y casuals) de Irene Urdangarin y la Infanta Cristina para una tarde de deporte

No hay nada que nos guste más que una tarde de deporte en familia, y fijarnos en sus looks. Y eso es lo que nos ha pasado con los outfits más otoñales y casuals de la Infanta Cristina e Irene Urdangarin que podrían estar sacados de 'Las Chicas Gilmore'. Una vez más, Pablo Urdangarin ha contado con el apoyo incondicional de su familia en un nuevo partido con el Granollers en el que se enfrentaron al Zabrze obteniendo la victoria por 41 puntos a 30. En uno de los mejores momentos de su vida a nivel deportivo, pero también personal, el joven se dejó la piel en el partido ante los ojos de su pareja, Johanna Zott, que tampoco se perdió el encuentro. Y nosotras no hemos podido evitar fijarnos en sus estilismos.

Unos looks muy otoñales en los que vemos reflejadas las eternas tendencias del otoño y más clásicas. La Infanta Cristina con camisa estampado, chaleco blanco y pantalones negros, mientras que su hija, Irene Urdangarin ha optado por un jersey azul con camisa blanca debajo, vaqueros, los mocasines más tendencia y un maxi bolso de ante. Un estilismo el de Irene que sigue las tendencia de la temporada con el calzado estrella como son los mocasines, y un bolso de ante que no puede faltar en el armario de las chicas que más saben de moda. Dejando así claro que también es una amante de la moda como su prima Victoria Federica.

Los looks de Irene Urdangarin y la Infanta Cristina. Gtres

Los looks para copiar de madre e hija

Siguiendo siempre su estilo más bohemio, y dejando claro que siguen las tendencias. Como decíamos, el bolso de ante y los mocasines de Irene Urdangarin, lo dejan claro.

Primero fueron los vaqueros pitillo que nunca pensábamos que nos íbamos a volver a poner y ahora estamos viviendo lo mismo con los bolsos de ante, tras proclamarse el estilo bohemio como el más visto de la temporada. En la pasada temporada fuimos testigos de que este complemento sería a estas alturas uno de los imprescindibles más ponibles, como en las colecciones de Chloé, Loewe o Acné Studios.