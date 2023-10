El look más básico de aeropuerto de Vicky Martín Berrocal es el perfecto para los días de lluvia

Con este frío y lluvia que tenemos en buena parte de España, borrasca tras borrasca, solo podemos pensar en los looks más calentitos y cómodos para llevar los próximos días. Y ha sido ver este look casual de aeropuerto de Vicky Martín Berrocal, y tener claro que es el perfecto para los días de frío y lluvia de este otoño 2023. Porque es cómodo, básico, y además con prendas que todas tenemos en nuestro armario. Y es que la diseñadora andaluza se ha marcado el estilismo que nunca falla en estos meses del año, y además, ella le ha dado un rollazo muy propio con el que siempre eleva cualquier prenda. Se ha ido de viaje este viernes, y nosotras hemos tomado nota del outfit que ha elegido. Los jeans anchos se han convertido en uno de los pantalones favoritos de Vicky Martín Berrocal, no se los dejamos de ver, y hoy nos lo ha vuelto a dejar claro.

Un look de aeropuerto con el que Vicky Martín Berrocal ha triunfado como hace siempre, con esas prendas que todas tenemos en nuestro fondo de armario, y que se convierte en imprescindible cuando bajan las temperaturas. Sí, estamos hablando de las sudaderas. Diana de Gales era una auténtica maestra de dominar un conjunto de noche o un look deportivo. Tanto en la primera como en la segunda, la Princesa era y es un icono de la moda. No sabemos si es por el estreno de la nueva temporada de The Crown, o porque ella es un referente, pero sus prendas no han pasado de moda. Y ella ya era una experta en elevar la sudadera a prenda estrella. Y Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a demostrar hoy con esta sudadera negra.

Vicky Martín Berrocal con su look de aeropuerto. @vickymartinberrocal

Un estilismo perfecto de aeropuerto en el que Vicky Martín Berrocal ha combinado una sudadera negra con capucha, con una blazer de piel, vaqueros anchos y sus zapatillas de confianza.