Xisca Perelló deslumbra con un vestido joya de Rosa Clará junto a Rafa Nadal en los Premios Laureus

La noche de anoche dio para mucho. Sí, estamos hablando de los Premios Laureus que se celebraron anoche en Madrid, y además de grandes momentos deportivos, nos ha dejado grandes looks de alfombra roja. Entre ellos los de María Pombo o Paula Echevarría, y con acento más político los de Isabel Díaz Ayuso o Teresa Urquijo, pero tampoco ha querido faltar Xisca Perelló apoyando a Rafa Nadal y a su fundación. De Xisca Perelló a Paula Echevarría, sin olvidar a Nieves Álvarez. Los espectaculareslooks de los Premios Laureus Madrid se ha convertido este 22 de abril en el epicentro mundial del glamour al acoger la gran gala de los Premios Laureus -conocidos como los Oscar del deporte- que este año celebran su 25º edición y por primera vez se celebran en la capital española. El Palacio de Cibeles se ha convertido en el escenario perfecto para una noche mágica en la que por la alfombra roja no solo desfilaron algunas estrellas de diferentes disciplinas de ayer y de hoy de la talla de Usain Bolt, Tom Brady, Martina Nvaratilova, Novak Djokovic, Nadia Comaneci, Miguel Indurain o Jude Bellingham, sino también numerosas celebrities que han deslumbrado con los espectaculares looks que han escogido para esta cita deportiva tan especial que rivaliza en glamour con los Goya o los Bafta.

Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el vestido de lentejuelas de Xisca Perelló de Rosa Clará, la misma diseñadora que la vistió en el gran día de su boda con Rafa Nadal. Un vestido de fiesta largo y estilo elegante. Confeccionado en pedrería, escote halter, espalda lágrima y sin mangas. Fabricado con un tejido bordado con miles de lentejuelas en diferentes tamaños y todas, en un elegante azul noche, es un modelo sofisticado y estilizador. Sin mangas y con el cuello redondo ligeramente subido, su patrón recto se pega a la silueta hasta terminaren una falda evasé de largo tobillero. Cuenta con un cierre en forma de lágrima en la espalda y como detalle decorativo, unos bordados con cuentas negras en el cuello y en la cintura.

Ceremonia de entrega Premios Laureus JUANJO MARTIN Agencia EFE

Además, el Premio Laureus 'Sport for Good', que reconoce proyectos que impulsan el deporte en comunidades menos favorecidos, fue para la Fundación Rafa Nadal, que usa el deporte y la educación para empoderar a más de 1.000 jóvenes vulnerables en España y la India.