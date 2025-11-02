El look monocolor y elegantísimo de Eugenia Martínez de Irujo que las mujeres 50+ copiarán en Navidad

Más allá de las tendencias, Eugenia Martínez de Irujo es una clara defensora de su estilo clásico y elegantísimo que perdura en el tiempo. Bien es cierto que protagoniza una estética bohemia, con aires hippies, destacada en la década de los 70. No obstante, la sabe extrapolar hacia la inclinación más sofisticada para impresionarnos con estilismos como los de hoy.

Como decíamos, hemos descubierto su último look a través de una de sus últimas publicaciones en Instagram Stories. Aparece con su pareja, Narcís Rebollo, y el diseñador de interiores Lorenzo Castillo, momento en el que nuestra sección Lifestyle de La Razón ha hecho captura de pantalla con el fin de analizar, así como comentar, todos los detalles. En sí misma, hablamos de una propuesta estilística sobria, sencilla y perfectamente versátil que sienta fenomenal con las fechas que se aproximan con las citas más esperadas, como las cenas de empresa o de Nochebuena o Fin de Año.

Un estilismo sobrio y elegantísimo

Uno de los colores más socorridos cuando queremos conseguir una imagen cuidada en un evento es el negro. Y Eugenia Martínez de Irujo lo sabe a la perfección, puesto que se ha marcado un lookazo monocolor que no ha dejado indiferente a nadie. Sin ninguna duda, una alternativa que sienta fenomenal tengas 20 o 50 años.

Look de Eugenia Martínez de Irujo. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Hablamos de un total look en negro, perfectamente ajustado a su silueta, de cuello redondo y perneras rectas que destaca por unas maravillosas mangas abullonadas en blanco al estilo camisa. Una estética sin demasiados detalles, pero que habla por sí misma. Lo ha completado con bolso bandolera de lo más bohemia en chocolate con solapa en granate y detalle de concha, así como con una gargantilla rígida acabada en dorado.

Con una Navidad a la vuelta de la esquina

Como decíamos, estamos a poco más de un mes de celebrar la época más mágica del año. Más allá de reunirnos con los más allegados o comenzar a ver regalos, también debemos ir conformando todos los looks fashionistas y glamurosos. Según las tendencias de Navidad, los estilismos monocolor como el de Eugenia Martínez de Irujo son una de las opciones más sensatas, donde destacan la formalidad con la sofisticación.

Además de ser fácil de replicar, es totalmente cómoda y versátil para seguir utilizando más adelante en looks de oficina, por ejemplo. Una vez más, la socialite nos ha mostrado cómo triunfar en una velada sin demasiados artificios, siempre apostando por los básicos de fondo de armario. Además, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que también lo compartiría con Tana Rivera.