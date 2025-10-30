Eugenia Martínez de Irujo recupera el encanto del clásico vestido de lunares con su look más romántico y favorecedor

Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a conquistar las redes con uno de esos estilismos que reúnen todo lo que define su estilo: naturalidad, sofisticación y un toque de alegría muy propio de ella. En una de sus últimas apariciones públicas, la hija de la duquesa de Alba compartió una imagen en la que posa junto a su marido, Narcís Rebollo, luciendo un vestido largo de lunares de la firma francesa IKKS, una de sus marcas de cabecera cuando se trata de looks cómodos pero con ese punto chic tan parisino que tanto le favorece.

El diseño pertenece a la colección actual de la firma y se trata del modelo “Vestido largo azul marino lunares cuello drapeado mujer”, disponible en la web por 225 euros. Un precio que confirma su apuesta por la moda asequible pero de calidad, fiel a su estilo relajado y con personalidad.

Un vestido fluido con movimiento y silueta favorecedora

El vestido está confeccionado en gasa de poliéster azul marino con un estampado de lunares exclusivos de IKKS, un patrón clásico que regresa con fuerza esta temporada. Su cuello alto drapeado y las mangas raglán con recortes de volantes aportan volumen y romanticismo, mientras que el cinturón extraíble permite ajustar la silueta para resaltar la cintura de forma sutil.

Eugenia Martínez de Irujo. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Otro de los detalles que más favorecen es su recorte inferior con vuelo, que aporta movimiento al caminar y un aire bohemio ideal para cenas o planes informales. Además, su largo hasta el tobillo estiliza la figura y lo convierte en una opción muy versátil para combinar tanto con botas y botines como con salones o sandalias de tacón bajo.

Así lo combina Eugenia: elegancia sin esfuerzo

Eugenia Martínez de Irujo llevó este vestido en un plan de pareja con Narcís Rebollo, en una bodega o vinoteca, donde posó con una copa de vino y su característica sonrisa. Combinó el diseño con unos zapatos negros de punta fina y joyas doradas muy discretas, demostrando que no hacen falta grandes accesorios para brillar con estilo.

Su melena rubia suelta con raya al medio añadió frescura al conjunto y reforzó ese aire juvenil que siempre la acompaña. Un look que respira comodidad, feminidad y esa elegancia sin pretensiones que la ha convertido en una de las aristócratas españolas con más personalidad a la hora de vestir.

Los lunares, el estampado que nunca falla

Los vestidos de lunares son uno de los grandes imprescindibles del armario femenino, y Eugenia lo sabe bien. Este estampado, con reminiscencias andaluzas y espíritu atemporal, vuelve temporada tras temporada adaptándose a nuevas siluetas. En este caso, la versión fluida y azul marino de IKKS demuestra que los lunares pueden ser tan elegantes como modernos.

Vestido lunares. Ikks

Con este look, Eugenia Martínez de Irujo confirma que la moda no tiene edad y que los clásicos, cuando se reinterpretan con gusto, siguen siendo la mejor inversión.