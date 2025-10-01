Rosalía impone su ‘white era’ en París con un vestido globo (sin enseñar axilas) en el debut más esperado de Dior

Rosalía ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas indiscutibles de la Paris Fashion Week.La cantante española, que no suele dejar indiferente con sus elecciones de estilo, acaparó todos los flashes a su llegada al desfile de Dior, donde Jonathan Anderson debutaba al frente de la dirección creativa femenina de la firma francesa.

Para la ocasión, la artista eligió un mini vestido blanco plisado con silueta globo y capa integrada, una pieza de inspiración etérea que combinaba a la perfección con su estilo rompedor. Con este look, Rosalía recupera lo que muchos fans ya denominan su white era, una etapa en la que el color blanco se convierte en el protagonista de sus estilismos, aportando frescura, minimalismo y un toque de sofisticación.

El look de Rosalía: feminidad con aire arquitectónico

El diseño que llevó Rosalía destaca por su estructura fluida y envolvente, con un corte globo en la falda y un acabado plisado que aporta dinamismo al conjunto. La capa, que caía de manera ligera desde los hombros, reforzaba la idea de movimiento y teatralidad, elementos muy presentes en los looks de la cantante.

Para completar el outfit, la intérprete de Motomami apostó por unas sandalias negras de tacón con lazo delantero, un calzado clásico que equilibraba la teatralidad del vestido con un toque discreto. Como accesorios, Rosalía se decantó por unas gafas de sol XXL en negro, un complemento infalible que aportaba contraste a su estilismo y reforzaba su imagen de diva internacional.

Su melena suelta, peinada con ondas largas y una trenza lateral, añadió un aire bohemio que contrastaba con la sofisticación del vestido. En el maquillaje, la artista mantuvo su habitual apuesta por la naturalidad, con labios nude y piel luminosa.

Un debut histórico en Dior

El desfile, celebrado en el Jardín de las Tullerías en París, era uno de los más esperados de la semana, ya que suponía el debut de Jonathan Anderson al frente de las colecciones femeninas de Dior. Tras más de una década de éxitos en Loewe, el diseñador toma el relevo de Maria Grazia Chiuri y abre una nueva etapa para la histórica maison francesa.

Entre los invitados se encontraban personalidades de la moda y la realeza como Sassa de Osma, Alejandra de Hannover o Victoria Federica, que compartieron front row con Rosalía. La presencia de la cantante española, sin duda, añadió aún más expectación mediática al evento.

Rosalía, icono de estilo global

Con este look, Rosalía confirma que es mucho más que una estrella de la música: es un verdadero icono de estilo global. Cada una de sus apariciones en alfombras rojas y front rows de las principales firmas de moda consigue captar la atención internacional y marcar tendencia. Por algo Dior la escogió hace ya un año como embajadora de su mítico bolso.

Su elección de un vestido blanco con silueta globo para el debut de Anderson en Dior no solo subraya su personalidad camaleónica, sino que además refleja su capacidad para adaptar las propuestas más artísticas y conceptuales a su propio universo estilístico.

Rosalía demuestra, una vez más, que sabe cómo convertir cada aparición pública en un auténtico espectáculo de moda.