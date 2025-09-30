Tamara Falcó confirma que los vaqueros anchos con vuelta en el bajo son la tendencia del otoño que más rejuvenece

Tamara Falcó ha vuelto a demostrar que su estilo es capaz de mezclar comodidad, sencillez y tendencia a partes iguales. La marquesa de Griñón asistió en Madrid al primer cóctel de la tienda online MyTheresa, que eligió la capital española como escenario para una de sus celebraciones más exclusivas. Y, como era de esperar, Tamara no pasó desapercibida gracias a un look que confirma cuál será uno de los pantalones estrella de la temporada: los vaqueros anchos con vuelta en el bajo.

El look relajado pero elegante de Tamara Falcó

La hija de Isabel Preysler eligió un estilismo de aire casual y desenfadado, perfecto para un evento nocturno en clave urbana. Tamara combinó unos jeans de pernera ancha con dobladillo XL en el bajo con un top de tirantes blanco ajustado, una prenda básica que suma frescura y sencillez.

El look de Tamara Falcó. Instagram @tamara_falco

El detalle del bajo vuelto en los vaqueros es lo que hace que esta pieza tenga un aire actual y diferente. Se trata de un acabado que ya ha conquistado a insiders de moda y que estiliza la silueta gracias a la caída recta y amplia de la prenda. Para completar su look, Tamara Falcó añadió un bolso de cadena dorada y joyas discretas, con un colgante redondo que aportaba un toque personal y sofisticado al conjunto.

Por qué los vaqueros anchos con vuelta en el bajo son la nueva tendencia

Si bien los vaqueros wide leg llevan varias temporadas en auge, esta temporada los veremos con un detalle extra que marca la diferencia: los bajos vueltos y con contraste. Esta forma de llevarlos no solo resulta favorecedora, sino que además tiene un aire retro que recuerda a los años noventa y principios de los 2000.

Tamara Falcó, con su elección, confirma que esta tendencia ya no es solo para las más jóvenes. Se trata de un modelo versátil, capaz de adaptarse a un look de noche como el suyo, pero también ideal para estilismos de día con camisas, blazers o incluso con zapatillas deportivas.

Tamara y su estilo versátil

A lo largo de los últimos años, Tamara se ha consolidado como una de las mujeres más influyentes en moda dentro del panorama español. Aunque en muchas ocasiones apuesta por vestidos sofisticados y looks de invitada perfecta, también sabe defender outfits relajados como este, donde los básicos se transforman en tendencia gracias a pequeños detalles.

En el cóctel de MyTheresa, la marquesa demostró que la moda no siempre requiere excesos. Unos jeans anchos con bajo vuelto y un top blanco pueden ser suficientes para firmar un look con estilo propio y captar todas las miradas.

El vaquero que triunfará este otoño

Si algo nos queda claro tras la aparición de Tamara Falcó en Madrid es que los vaqueros anchos con vuelta en el bajo serán una de las prendas clave del otoño 2025. Una pieza cómoda, fácil de combinar y con ese aire de tendencia que tanto buscan las amantes de la moda.

Tamara, con su elección, vuelve a posicionarse como referente de estilo y demuestra que incluso con un look aparentemente sencillo se puede marcar diferencia.