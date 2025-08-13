Virginia Troconis apuesta por el conjunto bordado más especial del verano (y de marca española)

Virginia Troconis ha vuelto a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes del panorama nacional. La venezolana, que destaca por su estilo relajado y sofisticado a partes iguales, ha compartido en sus redes sociales un look que es pura inspiración para los días soleados: un conjunto lila con bordados calados que mezcla comodidad y tendencia a la perfección.

Un look que respira verano

El conjunto, firmado por la marca española Alma en Pena, está compuesto por un pantalón recto de tiro alto y una blusa corta de manga corta. Ambos comparten el mismo estampado geométrico en tono lila, decorado con delicados bordados y detalles calados en color crudo, que aportan un aire artesanal y romántico.

El look de Virginia. Instagram @virtroconis

Virginia Troconislo ha lucido en un entorno veraniego, dejando claro que es una opción perfecta tanto para una comida al aire libre como para una tarde de paseo en vacaciones. El corte fluido del pantalón y la amplitud de la blusa permiten una gran libertad de movimiento, al tiempo que mantienen un estilo impecable.

Los detalles que marcan la diferencia

El pantalón recto bordado de Alma en Pena (disponible en El Corte Inglés por 84 €, rebajado de 140 €) destaca por su patrón de líneas rectas y su tejido ligero, perfecto para combatir el calor. El cinturón del mismo tejido y estampado le da un toque extra de estilo, marcando sutilmente la cintura.

Top bordado. Alma en Pena

La blusa a juego (que se puede encontrar en Zalando con un 30 % de descuento) es otro de los puntos fuertes del look. Su diseño crop, con manga corta y ligera amplitud, estiliza la figura y deja ver ligeramente la piel, creando un contraste fresco y favorecedor. Los bordados calados no solo suman belleza, sino que también aportan ventilación y ligereza.

Cómo lo ha combinado Virginia

Para completar el estilismo, Virginia Troconis ha optado por unas mules planas de rafia también de Alma en Pena, que encajan a la perfección con el espíritu natural del conjunto. En la mano, un bolso tipo capazo pequeño de fibra trenzada, ideal para mantener la coherencia con la estética veraniega. Unas gafas de sol en tono beige y su melena suelta ligeramente ondulada rematan un outfit de diez. La gran ventaja de este look es su versatilidad. Pantalón y blusa pueden llevarse juntos para lograr un efecto conjunto que alarga la figura y crea impacto visual, pero también pueden combinarse por separado. El pantalón, por ejemplo, quedará ideal con una camiseta blanca básica y sandalias planas, mientras que la blusa puede elevar unos vaqueros de tiro alto o una falda midi.

Pantalón bordado. Alma en Pena

En definitiva, Virginia Troconis nos recuerda que la clave del estilo veraniego está en elegir prendas frescas, cómodas y con detalles especiales. Este conjunto lila bordado de Alma en Pena no solo cumple con todos esos requisitos, sino que además es una inversión atemporal que podrás llevar año tras año.