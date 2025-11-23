Lourdes Montes se convierte en la madrina perfecta con un traje de cuadros que copiarán todas las andaluzas

A veces, encontrar el look de invitada perfecto en invierno es una misión casi imposible. Que si con este escote pasaré frío, que si este color no combina en la temporada, que si es un dilema dar con los zapatos adecuados para no congelarnos los pies. Un sinfín de dudas que se apoderan de nosotros sin saber tomar una decisión firme y sensata.

Lourdes Montes ha vuelto a actuar como una verdadera editora de moda dándonos la solución. Este fin de semana ha asistido a un bautizo en Sevilla con uno de los atuendos más bonitos, favorecedores y con efecto rejuvenecedor que ninguna madrina podrá pasar por alto. Solamente hemos tenido que adentrarnos en sus redes sociales para descubrir uno de los modelos que solucionarán tus dudas para próximas bodas, bautizos o comuniones ante esta bajada de temperaturas.

Un traje de cuadros perfecto para las mujeres 40+

Más allá de los vestidos de invitada, Lourdes Montes no ha dudado en optar por un atuendo más versátil, funcional y comodísimo. Se trata de un traje de estampado de cuadros en colores morados y borgoñas con el que ha triunfado en el bautizo. Es sofisticado, vibrante y completamente apropiado para la ocasión. Lo ha combinado con zapatos de tacón en negro, así como con joyería muy discreta y sutil. En términos de belleza, ha apostado por su cabello suelto listo y un look de maquillaje sencillo y natural perfecto para el día.

La buena noticia es que además de utilizarlo para una celebración, también tiene muchas posibilidades para ser el estilismo de oficina perfecto durante el invierno. Además, no solamente se puede utilizar en conjunto, sino también por separado con nuevas fórmulas. Por ejemplo, la americana con unos vaqueros relajados o los pantalones con una camisa holgada. Como observamos, se trata de una inversión sensata que perdurará en nuestro armario durante mucho tiempo.

Lourdes Montes en un bautizo. Instagram @lmontesoficial

De la firma andaluza más querida por las españolas

Este traje de cuadros lo firma la marca española Panambi, fundada por Lola Jiménez en 2012 y con una mirada hacia la feminidad con la fusión de sus raíces andaluzas con las tendencias de cada temporada. Ahora mismo, lo encontramos disponible en su página web en todas las tallas por un total de 475 euros: 275 euros en el caso de la americana y 200€ el pantalón.

Americana de cuadros, de Panambi (275 euros)

Americana de cuadros. Panambi

Ambas piezas están confeccionadas en lana de cuadros con cortes limpios que dan frescura al estilismo. Lo más destacable de este traje son sus hombros bien marcados que acentúan empoderamiento y formalidad junto con una caída relajada que ayuda a desenfadar el estilismo.

Pantalones de cuadros, de Panambi (20 euros)

Pantalones de cuadros. Panambi

Por lo que si tienes un evento este diciembre o no sabes qué ponerte para ser la anfitriona o invitada perfecta para esta Navidad, Lourdes Montes nos ha dado una buena idea. Como decíamos, nada mejor que un buen traje de dos piezas para dar una sensación de empoderamiento, seguridad y con mucha, mucha y mucha moda.