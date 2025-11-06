El gesto de Eva González con Lourdes Montes, su excuñada, en uno de los días más importantes de su carrera

Lourdes Montes continua cosechando éxitos en el mundo de la moda. La esposa de Fran Rivera, consagrada diseñadora de moda flamenca, ha conquistado Londres con Miabril, su firma, presentando su última colección en la World Travel Market, la feria turística más importante del mundo, ante más de 150 asistentes de la industria del textil. Sin duda, todo un hito en su carrera y que no ha dudado en compartir en redes tras el éxito de su presentación.

"Un honor representar a Andalucía en Londres con Miabril. Gracias a mi querida @sevillademoda y @code41td por confiar en nosotras y tratarnos con tanto cariño.Otra experiencia más para el álbum de la vida", ha escrito Lourdes Montes en su última publicación junto a diferentes fotografías del desfile.

La reacción de Eva González

Las reacciones al último triunfo de la diseñadora en el mundo de la moda no se han hecho de esperar. Numerosos seguidores y rostros conocidos han felicitado públicamente a Lourdes Montes en el post, entre ellos Eva González, su excuñada.

"Enhorabuena", ha escrito la presentadora de "La Voz" en el post de Lourdes Montes junto a un emoji de un corazón rojo. La que fue pareja de Cayetano durante más de 14 años ha tenido un bonito gesto con la esposa de Fran Rivera, con la que siempre mantuvo una estrecha relación durante su relación con el torero.

Lourdes Montes y Eva González en una imagen de archivo Gtres

En su día, Fran Rivera aseguró que ambas mantenían "una relación perfecta de cuñadas". Tras el divorcio de Eva y Cayetano, Fran explicó que su relación con la presentadora "como siempre" y es "muy cariñosa". "De mí no se divorcia, se divorcia de mi hermano. Se han separado con todo el respeto pensando en lo mejor para los dos y sobre todo para mi sobrino Cayetano que es lo importante".

Por su parte, Lourdes Montes confesó que Eva es "fantástica", que le parecía "una persona estupenda" y que la tenía "muchísimo cariño". Tres años después de la separación de Cayetano y la modelo, ha felicitado públicamente a su excuñada, gesto que evidencia su buena relación a pesar de los años.

Eva González, ilusionada de nuevo

La presentadora de Antena 3 ha acaparado en las últimas semanas todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su nueva ilusión. A sus 45 años recién cumplidos, Eva González ha rehecho su vida al lado de un joven sevillano tras su separación con Cayetano a finales de 2022. Aunque la modelo no ha querido oficializar su relación públicamente, la pareja ha sido fotografiada de lo más acaramelada por las calles de Sevila.