Mar Flores nos revela su dúo infalible para tonificar y lucir un abdomen firme este otoño

Mar Flores nos demuestra año tras año que la constancia y el cuidado consciente del cuerpo son las claves para mantener una figura envidiable. Su secreto no está solo en el ejercicio o la alimentación equilibrada, sino también en el uso de productos cosméticos específicos que potencian los resultados de su rutina fitness.

Entre sus imprescindibles se encuentran dos aliados de E’lifexir, la marca número 1 en ventas en el mercado anticelulíticos*: E’lifexir Fitness y E’lifexir Vientre Plano, dos fórmulas diseñadas para reafirmar y tonificar la piel desde las capas más profundas.

Un gel remodelador corporal que potencia los resultados del ejercicio

Mar Flores cuida su cuerpo a diario con una rutina que combina entrenamiento, descanso y cosmética inteligente. Antes y después de practicar deporte aplica E’lifexir Fitness, un gel remodelador corporal formulado con el innovador Firm Up Complex, que ayuda a reducir la grasa acumulada gracias al Café Verde y la Hierba Mate. Además, reafirma la piel con Centella Asiática y tonifica gracias a la Carnitina, logrando una silueta más firme y definida.

E’lifexir Fitness. Cortesía

Este tratamiento no solo favorece la quema de grasa mientras se hace ejercicio, sino que también previene la acumulación de grasas en los adipocitos, remodela la figura y mejora la tonicidad en zonas complicadas como brazos, cartucheras y rodillas. De textura fresca y rápida absorción, se aplica con un suave masaje circular para potenciar los resultados del entrenamiento diario.

El secreto de un abdomen firme: E’lifexir Vientre Plano

Para completar su rutina, Mar Flores confía en E’lifexir Vientre Plano, una crema reductora abdominal de triple acción que ayuda a conseguir un abdomen firme y definido. Formulada con Cafeína Vegetal, Bupleurum Chinesis y Escina, ejercen una triple acción quemagrasas; con Coenzima A, acelera la acción reductora, y Extracto de Centella Asiática purificada, reafirma y tonifica, estimula la síntesis de colágeno y mejora la microcirculación.

Esta crema se aplica mañana y noche mediante un masaje circular en el sentido de las agujas del reloj. Su textura fundente y aroma sensorial hacen que sea fácil de incorporar a la rutina diaria, siendo eficaz incluso en la reducción de estrías y en la mejora de la firmeza de la piel tras cambios de peso.

E’lifexir Vientre Plano. Cortesía

Así, con disciplina y productos que acompañan su estilo de vida, Mar Flores demuestra que mantener la piel firme y cuidada es posible a cualquier edad. ¿Te animas a comprobarlo? Disponibles en la web de E'lifexir y en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés.

Cosmética científica con resultados visibles

La combinación de E’lifexir Fitness y E’lifexir Vientre Plano forma parte de la filosofía de belleza consciente de Mar Flores, que apuesta por productos eficaces, testados dermatológicamente y formulados con altos porcentajes de ingredientes de origen natural.

Detrás de esas fórmulas se encuentra Laboratorios Phergal, compañía española con más de 40 años de experiencia en la alta cosmética, desarrolla productos de alta eficacia bajo el sello de calidad dermofarmacéutica. Comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y el bienestar, sus fórmulas están testadas dermatológicamente y creadas para cuidar la piel desde el respeto y la ciencia.

*Fuente: IQVIA. Marca más vendida en mercado anticelulíticos (FARMACIA Y PARAFARMACIA) desde 2021