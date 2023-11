Mariah Carey dice que estas son las películas de Navidad que ya tienes que empezar a ver en Netflix y Amazon Prime

Ya es noviembre y eso solo puede significar que en nuestras plataformas digitales de streaming favoritas ya han lanzado, entre sus distintas listas de series y películas recomendadas, aquellas cuyas historias que se dan en la época más esperadas por todos, la Navidad. Historias que nos enamoran y nos enganchan de principio a fin, teniéndonos en vilo durante el tiempo que transcurra la ficción. Algunas tan míticas como 'Love Actually' hasta aquellas que tratan con humor a aquellos que se resisten a vivir la Navidad como momento de felicidad, como es el 'Grinch'. Películas divertidas, historias de amor, nostálgicas y entrañables perfectas para un plan de película, sofá y manta un domingo en casa. Seguramente este verano hayas visto las series más icónicas de Netflix, como es 'Valeria' o 'Emily in Paris', series que puedes verlas en varios días muy frescas que nos han dejado tendencias de moda y belleza muy icónicas, como la tendencia 'pinky cheeks' con las que conseguirás unas mejillas sonrosadas a partir de unos toquecitos muy sutiles de colorete, o las combinaciones de colores tan icónicas que nos dejó la tercera temporada del alocado grupo de amigas de 'Valeria'. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, es momento de hacer un maratón de series y películas de Navidad para ponernos ya en el 'mood' más navideño.

Esta temporada estamos de suerte y es que, si nos paramos a pensar, el color por excelencia de la Navidad es rojo, y este otoño e invierno las prendas de rojo son tendencia, por lo que podemos ya comenzar a vestir acorde a la ocasión. Los brillos y el color dorado (y plateado) también son un imprescindible, creando así un look acorde al videoclip más icónico de todos los tiempos, el 'All I want for Christmas' de Mariah Carey. ¿Cómo vestir acorde a esta época del año y al más puro estilo de Mariah Carey? Apuesta por una mini falda de tablas en un tono negro, hazte con unas medias rojas -la tendencia del momento no apta para todos- que combine con unas Mary Jane en el mismo color, una blazer oversize y, como toque final, una boina y labios rojos. Sin más, te dejamos las películas más icónicas que puedes encontrar en Amazon Prime y Netflix con las que florecerán tu espíritu navideño este noviembre.

Love Actually (2003) - Netflix

The Holiday (2006) - Netflix

El Grinch (2000) - Netflix

Polar Express (2004) - Netflix

Navidades en California: Luces en la ciudad (2021) - Netflix

Una Navidad inesperada (2021) - Prime video

Navidad a la vuelta de la esquina (2018) - Prime video

Una Navidad para recordar (2018) - Prime video

Estas son algunas de las películas que se encuentran actualmente en las plataformas digitales de Amazon Prime y Netflix para adelantarte a la Navidad este noviembre.