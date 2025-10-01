Marta Hazas confirma que los vaqueros más anchos también son los favoritos de las mujeres +40

Marta Hazas se ha convertido en una de las actrices más queridas y también en un referente de estilo para mujeres de más de 40 años. Cada una de sus apariciones, tanto en eventos como en su día a día, demuestra que sabe cómo adaptar las tendencias a su estilo personal sin perder comodidad ni elegancia. Esta vez, la actriz ha apostado por los vaqueros más anchos de la temporada, una prenda que se posiciona como imprescindible en cualquier armario femenino.

Los vaqueros anchos, la prenda estrella del otoño

Los wide leg jeans han dejado claro que no son una moda pasajera. Con cintura alta y un patrón fluido que alarga la silueta, este tipo de vaqueros favorece especialmente a mujeres de más de 40 años, ya que estilizan, son cómodos y permiten crear looks sofisticados sin esfuerzo. Marta Hazas los ha lucido en una versión de corte recto y pernera ancha, demostrando que son ideales tanto para la oficina como para planes informales.

El look de Marta Hazas. Gtres

La clave de este diseño está en su versatilidad. Se pueden combinar con camisas blancas para un estilo clásico, con blazers para un aire más profesional o con camisetas básicas y zapatillas si se busca un look casual. Hazas los lleva con la naturalidad que la caracteriza, convirtiéndolos en protagonistas absolutos de su outfit.

Cómo combina Marta Hazas los vaqueros más anchos

La actriz opta por acompañar sus jeans anchos con un top ligero y una chaqueta de entretiempo, logrando un conjunto equilibrado y muy actual. Además, juega con los complementos: un bolso estructurado y unos zapatos de tacón medio que estilizan aún más la figura. Es un look urbano, cómodo y perfecto para mujeres que buscan inspiración en su día a día sin renunciar a la tendencia.

Este tipo de vaqueros permite también arriesgar con el calzado: desde bailarinas, que regresan con fuerza esta temporada, hasta botines de tacón, que aportan un toque chic y elevan cualquier conjunto. Marta Hazas demuestra así que, con las piezas adecuadas, se puede ir a la moda sin sacrificar la comodidad.

Inspiración para mujeres de más de 40 años

El estilo de Marta Hazas es un buen ejemplo de cómo adaptar las tendencias al momento vital. A los 40, muchas mujeres buscan prendas que combinen comodidad, estilo y atemporalidad, y los vaqueros anchos cumplen con todos esos requisitos. Además, se convierten en un comodín que permite transitar con naturalidad de la oficina a un plan de tarde con amigas.

El look de Marta. Gtres

Lejos de ser una prenda difícil, los jeans anchos se presentan como el mejor aliado para quienes buscan rejuvenecer sus looks con un aire moderno, pero sin caer en excesos. Marta Hazas se consolida así como referente de estilo, confirmando que la moda no tiene edad y que la clave está en elegir prendas que favorezcan y que transmitan personalidad.