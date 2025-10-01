Virginia Troconis tiene el vestido ‘cut out’ de firma francesa que todas las invitadas de octubre van a querer copiar (y está rebajado)

Virginia Troconis vuelve a demostrar por qué se ha convertido en un auténtico referente de estilo para las mujeres españolas. La modelo venezolana acaba de compartir con sus seguidores un look que es pura inspiración para este otoño, perfecto para invitadas de boda, eventos especiales o incluso cenas sofisticadas. El protagonista es un vestido ‘cut out’ en color burdeos de la firma francesa IKKS, una de esas piezas que reúne tendencia, elegancia y, además, un precio muy tentador gracias a las rebajas.

El vestido burdeos que favorece a todas

Se trata del vestido burdeos bordado inglés con abertura en la espalda, confeccionado en algodón con un exclusivo bordado perforado que lo hace tan especial. Con cuello redondo, mangas cortas y un diseño de corte recto, incorpora detalles estratégicos: recortes en la cintura que estilizan la silueta y aberturas en la espalda con efecto trampantojo que aportan un aire fresco y muy sofisticado.

El look de Virginia. Instagram @virtroconis

Su color, definido como “cassis”, es un tono entre burdeos y grosella que favorece tanto a pieles claras como bronceadas y se convierte en una alternativa perfecta al clásico vestido negro. Además, la longitud del vestido —147 cm en una talla 36— acaricia los tobillos, aportando un aire romántico y femenino ideal para el entretiempo.

Una pieza de tendencia con descuento

Este vestido de IKKS tenía un precio inicial de 225 euros, pero actualmente se encuentra rebajado a 135 euros, lo que supone un 40% de descuento. Una oportunidad perfecta para hacerse con una prenda atemporal de fondo de armario que servirá temporada tras temporada para diferentes eventos.

Las invitadas de octubre suelen buscar piezas que combinen estilo, comodidad y un guiño a las tendencias, y este diseño reúne todos esos requisitos. Virginia Troconis lo luce con maestría, demostrando que es un vestido capaz de adaptarse a diferentes edades y estilos.

Cómo lo combina Virginia Troconis

La modelo completa el look con un bolso negro de Gianni Chiarini, un básico versátil que contrasta con el tono burdeos del vestido, y unas bailarinas bicolor con punta negra que aportan comodidad sin restar elegancia. Una combinación perfecta para quienes buscan un estilo effortless pero impecable.

El vestido que todas las invitadas van a querer

Las tendencias de otoño han dejado claro que los vestidos con aberturas estratégicas, bordados y colores intensos están en el radar de las invitadas más estilosas. El diseño elegido por Virginia Troconis es una auténtica declaración de intenciones: elegante, femenino, cómodo y con ese toque sofisticado francés que nunca pasa de moda.

Vestido cut out. Ikks

Por eso no sorprende que este vestido se haya convertido en objeto de deseo para las mujeres que buscan brillar en bodas, comuniones, aniversarios o cualquier celebración en este mes de octubre. Y con un precio tan atractivo, es cuestión de tiempo que se agote.