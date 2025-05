Marta Sánchez cumple 59 años y sabemos las claves para conseguir su estilo bohemio

Las música tiene la capacidad de marcarnos recuerdos y protagonizar momentos mágicos de nuestra vida. Y si debemos de hablar de una de las artistas que han sellado la infancia o adolescencia de muchas de nosotras es Marta Sánchez, un icono del pop español que comenzamos a conocer en la década de los 80 a través del grupo Olé olé. Desde entonces, se ha convertido en toda una referencia dentro y fuera del sector musical, como es en la moda. Porque a lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos confirmado que estas dos artes están totalmente unidas y Marta Sánchez lo ha sabido defender de una manera ejemplar y fashionista.

A sus recién cumplidos 59 años este 8 de mayo, Marta Sánchez es una inspiración para todas las editoras de moda. A día de hoy, si nos adentráramos en su fondo de armario encontraríamos ítems cañeros y repletos de tendencias, pero con una clara declinación al estilo bohemio que tan de auge está en esta temporada de primavera-verano 2025. Firmas de lujo de gran calibre como Chloé, Etro o Isabel Marant nos han dado ideas de cómo sacar partido a esta estética, pero han sido las celebridades o influencers quienes nos han dado la dosis que definitivamente necesitábamos para inspirarnos. Lo cierto es que para la artista no es una moda pasajera, sino que es un estilo de vida que lleva mostrándonos desde hace varios años en multitud de apariciones públicas, así como en looks casuales a través de sus redes sociales. En honor al cumpleaños de Marta Sánchez, hemos recopilado las claves para imitar su estilo boho chic más deseado.

Las claves de Marta Sánchez para conseguir un estilo bohemio

Marta Sánchez tiene un don para el estilo bohemio y sabe a la perfección cómo sacarle partido. Normalmente, se trata de una tendencia que vemos en los estilismos casuales o de street wear y durante los horas de luz, pero la artista ha aprendido a extrapolarlo a los eventos más exclusivos o en alfombras rojas alcanzando a ser una de las invitadas perfectas. Y no es nada fácil, puesto que debes saber cómo dar el toque definitivo para que cumpla con las normas de protocolo que exige la cita.

Marta Sánchez. Gtres

Entre varios looks de noche de Marta Sánchez, debemos seleccionar esta blusa de encajes combinada con una falda con transparencias y botas de caña alta arrugadas. Con ello, incorporó accesorios de acabado en dorado, como un collar cascada con esferas y un cinturón fino de Chloé. Esta vez, su truco de estilo para llevar el boho chic a la noche fue confiar tanto en el color en negro como de los detalles de ambos tejidos.

c Gtres

Da igual la edad que tengas, porque el estilo bohemio de Marta Sánchez es actual y moderno sin importar si tienes 20 o 50+ años. Principalmente, hace recurso de las prendas confeccionadas con materiales ligeros que protagonizan volúmenes sutiles o volantes que no pueden definir mejor la tendencia. Asimismo, las faldas ibicencas o protagonizadas por motivos florales son un must have al que recurre con frecuencia y que otorga un aire relajado.

Marta Sánchez. Gtres

Una clave para alcanzar el estilo de Marta Sánchez son los accesorios western. Concretamente hablamos tanto de los sombreros como de los cinturones o de las botas cowboy, esenciales a los que acudimos constantemente en todas las temporadas. En su caso, no solamente los utiliza en los eventos relevantes (como en la Semana de la Moda) para marcarse un lookazo, sino que también en su día a día como bien nos muestra en sus redes sociales.

Marta Sánchez. Gtres

También, los vestidos de estampado étnico, floral o de patchwork son esenciales para conseguir su estilo a sus 59 años. A lo largo de la carrera de la cantante madrileña hemos visto de todos los cortes, colores, caídas o fits. Sientan bien para cualquier ocasión o cita agendada en el calendario, pero en ocasiones es complicado según las temperaturas. ¿Cómo defenderlo en invierno? Marta Sánchez lo tiene claro: junto con un abrigo de efecto pelo y botas de caña alta. Una vez más demuestra que es un estilo infalible, versátil y que nunca pasa de moda.

Marta Sánchez. Gtres

Marta Sánchez cumple 59 años dándonos una lección de moda de lo más sensata y actual a través del estilo bohemio. Ahora que estamos en plena fiebre de esta tendencia, no encontramos mejor momento que este para repasar sus claves para conseguirlo.