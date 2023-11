Los monos se posicionan como el uniforme atemporal decisivo de este invierno y te enseñamos cómo combinarlos

Si con la llegada del invierno y las bajas temperaturas no sabes con qué prendas vestir tanto para el día a día como para ocasiones especiales, no te preocupes, es algo muy habitual que ocurre al hacer el cambio de armario y tener que vestir por capas. Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos hemos percatado de que hay algunas prendas muy en tendencia que se están abriendo paso entre el armario de toda las amantes de la moda, como por ejemplo las mini faldas, las chaquetas de cuero -un must- que llevan tanto las influencers más jóvenes como personalidades como Isabel Díaz Ayuso, quien hace unas semanas la vimos lucir un look de lo más punk compuesto por pantalón pitillo, chaqueta de cuero y maxi botas de piel negra. Todas estas prendas tienen en común que forman parte de un etilo que está muy en auge actualmente, la tendencia ‘punkcore’. Sin embargo y, pese a que todas las amantes de la moda caigamos en las tendencias que surgen cada temporada, hay determinadas prendas básicas, sencillas y atemporales en las que debemos invertir, ya que, debido a su calidad, nos acompañarán por muchos años. Hablamos de los monos, una prenda muy versátil y cómoda muy fácil de llevar y apto para todo tipo de ocasiones.

Los monos forman parte de ese conjunto de prendas básicas, sencillas y de fondo de armario que se suman al concepto de ‘armario cápsula’, una serie de prendas con las que podemos crear un sinfín de looks, como por ejemplo las gabardinas, los jeans, una blazer o los jerséis de lana de cashmere. Se trata de una pieza muy cómoda ya que, al ser un enterizo, no tenemos por qué preocuparnos por combinarlo con más prendas, solo necesitamos el calzado y la chaqueta o el abrigo de paño de corte masculino. Además, al ser tan versátil, podemos usarlos tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, dependiendo de los accesorios que escojamos. Por ejemplo, para el trabajo, podríamos combinar nuestro mono en color neutro con unas bailarinas tipo Mary Jane y un abrigo oversize pero, si lo queremos para ocasiones más especiales, podríamos llevarlo con unos stilettos de tacón alto, una blazer y unos maxi pendientes dorados. Sea como sea, los monos son un imprescindible y en tiendas podemos encontrarlos desde los más sencillos hasta los más elegantes y sofisticados para ocasiones más especiales como bodas o celebraciones de cara a Navidad.

Mono pula mini prisma, de Triana by C (170,10 euros)

Mono manga corta ZW Collection, de Zara (69,95 euros)

Mono denim recto, de Massimo Dutti (39,95 euros)

Mono largo manga larga, de Maksu (176 euros)

Mono corto tweed bolsillos, de Mango (22,99 euros)

Mono vaquero cargo, de Mango (29,99 euros)

Estos son algunos de los monos más icónicos, elegantes y sencillos que podrás llevar tanto para el día a día como para ocasiones más especiales.