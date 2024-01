La mujer más elegante de Madrid dice que este invierno necesitamos el vestido Audrey de terciopelo y flores

No hay mejor forma de empezar el año que como Sassa de Osma, dejándonos lookazo tras lookazo para elevar a nuestra celebritie favorita de este inicio de mes. Si el otro día dedicábamos un artículo al estilo de Sassa de Osma que se había convertido en una de las mejores vestidas con una capa, hoy lo hace con un vestido de terciopelo y flores por las calles de Madrid. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden , con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Pero estos zapatos de estilo Mary Jane son tan elegantes que igual se los veríamos puesto a la Reina Letizia o a Carmen Lomana con su extrema elegancia.

Porque no hay mujer embarazada con más estilo y elegancia que ella. El David Lynch del 86 y el Gucci de Michele de 2020 coinciden en la magia del terciopelo en un color muy concreto. Toma nota de por qué el terciopelo azul podría ser tu gran aliado para empezar este 2024, porque el azul va a ir ganando terreno al rojo y Sassa de Osma lo tiene claro. Gucci, Haider Ackermann, Etro o Tom Ford han sido algunas de las que han apostado por incluir este apetecible tono de terciopelo entre sus propuestas.

Vestido Audrey, de Dahlia Dahlia (350 euros)

Se trata de este vestido con cortes en tablas acentúan una silueta suave y femenina, escote caja, hecho en terciopelo de algodón 100% que incluye en la espalda una tira elástica para un mejor ajuste y una cremallera invisible en el lateral.