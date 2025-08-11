Celebrities
Nuria Roca arrasa en verano con el bikini tie dye más favorecedor y en tendencia (a cualquier edad)
Un traje de baño de marca catalana que nos ha mostrado en un recopilatorio de sus looks
El estilo fresco, colorido y siempre juvenil de Nuria Roca vuelve a ser protagonista este verano. La presentadora ha compartido en redes sociales una imagen disfrutando de un día de piscina, y su elección de bikini no ha pasado desapercibida: un conjunto en estampado tie dye en tonos púrpura que, además de estar rebajado, es pura inspiración para los looks más veraniegos.
El bikini pertenece a la firma Mi&Co Barcelona, una marca española que apuesta por diseños artesanales, tejidos de calidad y un aire bohemio muy característico. Nuria, fiel a su estilo relajado pero siempre impecable, ha encontrado en este bikini el equilibrio perfecto entre comodidad, tendencia y originalidad.
Un diseño que estiliza y favorece
El bikini está compuesto por dos piezas: Top Halter Tie Dye Fun: un sujetador fijo con tiras para anudar al cuello y la espalda, con detalle de fruncido en el escote que realza la figura. Su tejido ha sido tintado artesanalmente mediante la técnica tie dye, lo que hace que cada pieza sea única. Braga Tira Ancha Tie Dye Fun: una braguita completa con detalle fruncido en los laterales que proporciona comodidad y un ajuste perfecto, además de estilizar visualmente las piernas y la cintura.
Ambas piezas están confeccionadas en un tejido elástico y resistente, pensado para soportar baños de mar y piscina sin perder forma ni color. El estampado púrpura, además, potencia el bronceado y aporta un toque vibrante y alegre, ideal para los meses más calurosos.
El tie dye, un estampado que sigue marcando tendencia
Lejos de ser una moda pasajera, el tie dye se ha consolidado como uno de los estampados más versátiles y favorecedores del verano. Su aire relajado y artesanal encaja a la perfección con el espíritu libre de la temporada estival, y en este diseño de Mi&Co se combina con una silueta halter muy favorecedora para todo tipo de cuerpos.
Además, el púrpura es uno de los colores estrella de 2025, presente tanto en prendas de calle como en ropa de baño. Un tono que transmite energía, feminidad y frescura, y que Nuria ha sabido lucir de forma natural y sofisticada.
Rebajado a menos de la mitad de su precio
Otro punto a favor es que este bikini está actualmente disponible con un importante descuento. El top ha pasado de 54,90 euros a 29 euros, mientras que la braga ha bajado de 44,90 € a 19 €, lo que convierte este conjunto en una oportunidad perfecta para actualizar el armario de baño sin gastar de más. Con envíos gratuitos en compras superiores a 70 euros, la propuesta de Mi&Co Barcelona no solo conquista por su diseño y calidad, sino también por su precio.
Con cada aparición, Nuria Roca demuestra que la clave para acertar en moda de baño es apostar por diseños que nos hagan sentir cómodas y seguras, sin renunciar a la tendencia. Este bikini tie dye púrpura es un claro ejemplo: versátil, actual y con ese toque especial que hace que cada look veraniego sea inolvidable.
