Nuria Roca está a punto de agotar los pantalones de rayas más bonitos, cómodos y de efecto tipazo

Una de las tendencias que ha dejado a la vista la Semana de la Moda de Copenhague es el estampado de rayas. Las invitadas han inundado los desfiles con varias prendas de ropa que protagonizaban el print más clásico que existe en nuestro armario, pero que ahora está a punto de convertirse en toda una fiebre. Una de las celebridades españolas que se ha adelantado en incorporarlo en sus estilismos es Nuria Roca, quien ha compartido con nosotros una serie de fotografías en las que nosotras, como editoras de moda, hemos descubierto una nueva compra que promete causar sensaciones.

Como decíamos, siempre hemos estado rodeadas de dicho estampado. ¿Quién no tiene una camisa de rayas o una camiseta marinera? Absolutamente todas nosotras. Sin embargo, está comenzando a ser el claro ganador de todos los looks de las insiders, así como está alcanzando el nivel de los lunares. Entre las influencers que ya han sacado a relucir sus ítems de rayas se encuentran María Pombo en Cantabria con el polo que compartirá con Pablo Castellano o Rocío Osorno con un vestido de descote palabra de honor (que nos ha mostrado en sus redes sociales hace cuestión de horas). A esta lista, también se ha sumado Nuria Roca, pero a través de unos pantalones la mar de fresquitos, cómodos y de efecto tipazo que no solamente darán mucho de qué hablar durante este verano, sino que también será perfecto para seguir luciendo en otoño con unos cuantos grados menos. Pero, hasta ahora, nos quedamos con la propuesta estilística con la que nos ha inspirado la periodista para disfrutar de las semanas de agosto.

Los pantalones de rayas más en tendencia

Nuria Roca nos ha mostrado todas las caras que está teniendo su verano. Y nosotras, obviamente, no hemos pasado por desapercibido uno de los looks que alegran cualquier día o motivan para salir de casa desafiando las altas temperaturas, pero bien arregladas. Hablamos de un pantalón de cintura alta al estilo fajín y perneras anchas que destaca por el clásico estampado de rayas que combina el blanco con el rojo. Lo firma la marca española Vilagallo que, actualmente, queda solamente la talla 42 por 70 euros (antes 110 euros). No obstante, también está disponible en versión azul bebé por el mismo precio.

Así los combina Nuria Roca

Lo cierto es que estos pantalones de rayas de Nuria Roca tienen infinitas posibilidades para combinar sin ningún problema. De momento, por su parte, ha escogido una camiseta blanca básica de manga corta junto con unos zapatos de tacón sensato en pastel de la marca propia de Alaior, Menorca, conocida como Pons Quintana, así como con capazo de mano, gafas de sol en blanco y diversos collares. Sin embargo, también son una buena opción para ir a pasar el día a la playa y terminar en el chiringuito de turno con chanclas y bikini a la vista. O, también, para ir a la oficina con sandalias planas y camisa ligera.

Pantalones de rayas, de Vilagallo (rebajados a 70 euros)

Sabemos que Nuria Roca es toda una amante de los pantalones de rayas, como también hace poco nos mostró con un modelo en versión denim. Esta vez, ha vuelto a ser la protagonista de nuestros días, dándonos una lección de estilo en cuanto a tendencias que están a punto de instalarse en nuestro armario con más fuerza que nunca.