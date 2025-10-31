Sonsoles Ónega confirma el look perfecto para mujeres +40 en las cenas de Navidad

Sonsoles Ónega no solo brilla por su carrera profesional —reconocida en los premios Flamenco en la Piel, Simof 2025—, sino también por su impecable estilo. En la gala celebrada en Madrid, la periodista demostró una vez más por qué es una de las mujeres mejor vestidas del panorama nacional con un vestido negro de corte impecable, perfecto para las mujeres de más de 40 años que buscan elegancia y sobriedad para las próximas cenas de Navidad.

Un vestido que realza la silueta sin excesos

Sonsoles apostó por un diseño de líneas puras, cuello asimétrico y tejido satinado, que caía con fluidez sobre su figura, combinando sencillez y sofisticación a partes iguales. El detalle del cuello drapeado aportaba un aire moderno y favorecedor, mientras que el corte recto y sin mangas estiliza y rejuvenece. Una apuesta perfecta para quienes prefieren huir de los brillos excesivos y centrarse en la elegancia atemporal.

El look de Sonsoles. Gtres

El negro, su color fetiche, reafirma su estilo clásico y seguro. Es ese tipo de prenda que funciona igual en una gala, una cena de empresa o una reunión familiar, y que demuestra que el minimalismo bien entendido nunca falla.

Accesorios dorados y un beauty look muy natural

La comunicadora completó el look con una pulsera rígida dorada y unos pendientes discretos, aportando ese toque de luz justo para elevar el conjunto sin restar protagonismo al vestido. En cuanto al maquillaje, Sonsoles Ónega optó por una piel luminosa, labios nude rosados y mirada destacada, un estilo que encaja a la perfección con las mujeres maduras que buscan un acabado pulido sin renunciar a la naturalidad.

Su melena corta, ligeramente despeinada y con reflejos miel, le daba un aire fresco y juvenil que contrasta con la sobriedad del look. El resultado: un equilibrio ideal entre madurez, sofisticación y tendencia.

El look de invitada más elegante de la temporada

El estilismo de Sonsoles Ónega se convierte así en una fuente de inspiración para las mujeres +40 que quieren lucir elegantes y seguras en los eventos navideños que se aproximan. Un vestido negro con estructura fluida, complementos dorados y maquillaje luminoso: la fórmula perfecta para acertar en cualquier cena de Navidad o celebración de invierno.

El look de Sonsoles. Gtres

Además de recibir el galardón por su trayectoria periodística y literaria, Sonsoles estuvo acompañada por su pareja, el empresario Juan Montes, con quien compartió un momento muy especial tras recoger el premio. Una noche redonda en la que la periodista volvió a demostrar que la elegancia verdadera está en los detalles y la actitud.