La colección de bikinis de Amelia Bono en República Dominicana que ya hemos fichado para llevar en verano con shorts y camisa

Mientras en España hemos tenido que volver a sacar el abrigo y las botas como Sara Carbonero, Amelia Bono nos sigue dando envidia desde República Dominicana con sus estilismos que adelantan al verano. De faldas boho, a vestidos con la espalda al descubierto, un bañador asimétrico de Zara o ahora este bikini negro que ha combinado de la forma más estilosa con shorts vaqueros y una camisa azul abierta. El otro día ya estrenaba la falda más corta con volantes que es perfecta para las mujeres y las chicas bajitas porque con ella conseguimos ese 'efecto piernas infinitas' que tanto buscamos para ganar esos centímetros de más y hoy lo hace con este short vaquero. No hace falta que la combines con unos taconazos o unas alpargatas de cuña, porque Amelia Bono ha demostrado que hasta con sandalias planas o descalza, esta short consigue el efecto buscado. Porque en verano, ya estés de vacaciones o en la ciudad, no hay nada más cómodo, y fresquito, que un short denim con bikini básico y camisa que nos hacen el look y además nos ayuda a combatir esta ola de calor. Unoutfit playero de lo más estiloso con el que la hija de José Bono ha combinado a la perfección con el envidiable bronceado que ya luce en Cayo Levantado para adelantarse al verano.

. Eso sí, la parte buena es que nos está inspirando para este verano 2024 con todos losque ha metido en su maleta. Desde faldas, a vestidos, monos con la espalda al descubierto, el, y ahora este bikini con el que presume de tipazo. Cayo Levantado, es un islote en la bahía de Samaná, que pertenece administrativamente a la Provincia de Samaná, al noreste de la isla Santo Domingo en la República Dominicana. Se trata un destino turístico conocido en ese país, y ahí es donde ha decidido viajar Amelia Bono esta Semana Santa , para cargar pilas en estos días sin colegio de sus hijos. Porque no hay, porque lo puedes llevar a la playa, a la piscina o incluso al chiringuito. Porque es una forma de ir cómoda, en tendencia eterna y darle ese toque más de vestir a un bañador que siempre puede parecer un body con esta combinación. Aunque si le quieres dar un aire más elegante, siempre puedes combinarlo con una falda y unos tacones. Aunque a nosotras el

Los looks de Semana Santa de Amelia Bono. @ameliabono

Amelia Bono con bikini negro. @ameliabono

Un nuevo estilismo que se suma a la maleta de viaje de Amelia Bono a República Dominicana esta Semana Santa, con todos esos looks que nos inspiran para nuestra vacaciones de verano, de las que ya estamos contando los días que nos quedan para poder disfrutar de ellas.