De Martin a Naiara, los looks del concierto de ‘Operación Triunfo’ en Bilbao para arrancar la gira

Esta noche ha comenzado la gira de 'Operación Triunfo 2023', que ha tenido lugar en el Bizkaia Arenal en Bilbao. Hace tan solo, aproximadamente, dos meses que se celebró la final del programa, en la que todos ellos salieron de la academia para empezar su carrera artística. Desde entonces, cada uno de los triunfitos ha conseguido el éxito con sus primeros lanzamientos y hasta ya han pisado los escenarios de distintos eventos, como Ruslana o Naiara en LOS40 Primavera Pop 2024. Sin embargo, después de tantas semanas esperando, así como de diversos ensayos, por fin hemos experimentado el primer concierto de la gira de 'Operación Triunfo 2023'. Desde que se anunciaron las fechas definitivas en uno de los directos del programa de Prime Video, los seguidores y amantes de los tirunfitos no han dudado en hacerse con todas las entradas hasta agotarlas. Es por ello que el recinto ha estado totalmente completo para disfrutar de las canciones en directo de los 16 ex concursantes. Entre varias canciones míticas de esta edición, hemos podido escuchar 'Salvaje' (de Naiara y Ruslana), 'God Only Knows' (de Martin y Juanjo) o 'I Kissed a Girl' (de Violeta y Chiara). Entre tantas preocupaciones de los fans de 'Operación Triunfo 2023' por qué actuaciones veremos, finalmente hemos tenido la oportunidad de presenciar (y de disfrutar) de las más reproducidas y queridas de todo el programa.

De la misma manera que en las anteriores giras hemos observado nuevas propuestas estilísticas, esta vez han apostado por varios looks que ya hemos visto durante la edición. Entre ellos, debemos destacar el mítico outfit de Ruslana de top básico con falda corta de cuadros. Una opción que ha estado muy presente durante todos los meses del programa de Prime Video, puesto que se identifica con su esencia y estilo de música. Asimismo, hemos vuelto a ver a Salma con el clásico traje sastre de efecto satinado o a Bea con uno de sus looks favoritos: top con detalle cut-out y pantalones muy ajustados. Tampoco, podemos no mencionar el conjunto de chándal satinado de Paul o Denna con el vestido largo de escote pronunciado y espalda descubierta. No obstante, también hemos analizado otros estilismos innovadores, como Violeta con top al más puro estilo coquette combinado con pantalones fluidos en rosa o Martin con total look en denim. Por último, la ganadora de 'Operación Triunfo 2023', Naiara, ha seguido con su estilo rompedor y creativo, tal y como la conocimos en el programa. Como el resto de sus compañeros, ha llevado varias propuestas estilísticas, pero destacamos la protagonizada por el top de Dominnico y los pantalones de efecto cuero para su actuación con Álvaro Mayo.

Paul en conjunto de chándal satinado y Ruslana con top básico y falda corta de cuadros

CONCIERTO OPERACIÓN TRIUNFO EN BARAKALDO Javier Zorrilla Agencia EFE

Omar en traje de chaqueta y pantalón en rojo

CONCIERTO OPERACIÓN TRIUNFO EN BARAKALDO Javier Zorrilla Agencia EFE

Martin con total look en denim y Álex Márquez con camiseta y chaqueta básica combinada con pantalones muy coloridos

CONCIERTO OPERACIÓN TRIUNFO EN BARAKALDO Javier Zorrilla Agencia EFE

Denna con vestido largo de escote pronunciado y espalda descubierta

Denna de 'OT'. Gtres

Bea con top con detalle cut-out, vaqueros muy ajustados y accesorios en plateado

Bea de 'OT'. @operaciontriunfo

Suzete con vestido trnsparente y toques de brillos

Suzete de 'OT'. @operaciontriunfo

Salma en traje satinado en blanco muy elegante y sofisticado

Salma de 'OT'. @operaciontriunfo

Cris en traje sastre en gris y jersey de punto fino en azul eléctrico

Cris de 'OT'. @operaciontriunfo

Violeta con top muy corto y pantalones fluidos en rosa

Violeta de 'OT'. @operaciontriunfo

Naiara con top cañero de Dominnico y pantalones de efecto cuero

Naiara de 'OT'. @operaciontriunfo

La siguiente fecha de la gira de 'Operación Triunfo 2023' tendrá lugar el 18 de mayo en Fuengirola (y todavía quedan entradas). Asimismo, también pasarán por las ciudades de Barcelona, Madrid o Sevilla para que ningún amante de los triunfitos se quede con las ganas de escucharles en directo.