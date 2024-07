El pantalón palazzo de lino con el que Sonsoles Ónega se va de vacaciones es el que las mujeres +40 van a meter en su maleta de vacaciones

Sonsoles Ónega se despide de la temporada por todo lo alto, con una fiesta con todos sus compañeros y colaboradores, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look. La periodista empieza las vacaciones este mismo viernes, después de una temporada espectacular para ello, no solo por haber logrado alzarse con el Premio Planeta, también porque ‘Y ahora Sonsoles’ ha conseguido ser líder todos los meses del año con una media estimada de un 12% de share y concluye el curso como el magacín más visto de la televisión. Por eso nos hemos fijado más aún en el look de Sonsoles, porque no solo es elegante con sus pantalones palazzo favorito para mujeres bajitas, si no que es un estilismo totalmente en blanco.

Sonsoles Ónega ha posado con un pantalón palazzo blanco de lino de tiro alto y un top de canalé ancho con cuello elevado y manga sisa, el que podríamos decir que se ha convertido en su estilismo de confianza. Un uniforme que ya es propio de Sonsoles Ónega con top de cuello alto sin mangas, escote de pedrería y pantalones palazzo de tiro alto, con cintura marcada, perfecto para las mujeres más bajitas. Porque si hay un tipo de pantalón que estiliza a las mujeres que como ella, o nosotras, medimos menos de 1,60 centímetros, esos son los pantalones palazzo. Los pantalones palazzo tienen su origen en los años 60, pero como en la moda todo es cíclico, en los últimos años han vuelto con más fuerza que nunca. Su cintura alta y su caída fluida crean una silueta alargada y favorecedora que realza la feminidad de cualquier figura. O lo que es lo mismo, son perfectos para las mujeres bajitas, y Sonsoles Ónega lo ha vuelto a demostrar.

Sonsoles Ónega con look blanco. Gtres

Un estilismo en blanco de Sonsoles que ella ha llevado para esta fiesta de verano, pero que las mujeres de más de 40 años van a meter en su maleta de vacaciones.