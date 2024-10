La oda de Chanel a sus códigos clásicos pero con un toque de modernidad en su desfile en París

Termina la Semana de la Moda de París, y como es costumbre, solo puede terminar por todo lo alto con el desfile de Chanel. Un desfile de Chanel que ha servido como pistoletazo de salida a la última jornada marcada en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París, en una jornada con desfile también de Miu Miu y Louis Vuitton. Pero esta mañana de martes ha arrancado con la propuesta para primavera-verano 2025, pero ya sin Virginie Viard.

En esta fría a mañana en París, al Grand Palais de París: la firma ha regresado a este icónico con colores pastel, los zapatos con elevadas plataformas y, por supuesto, el tweed. Una oda a sus clásicos que no se han querido perder en el 'front row' más vip de la 'maison ni Carlota Casiraghi ni Naomi Campbell. Recordamos que tras casi 30 años en Chanel, los últimos 5 como directora creativa, Virginie Viard abandonó Chanel el pasado verano, y aún no tiene substituto. La que fuera mano derecha de Karl Lagerfeld deja vacante uno de los puestos más codiciados del mundo de la moda. Eso sí, el equipo creativo de la 'maison' ya ha presentado dos colecciones sin nadie al mando, y no ha perdido un ápice de su 'je ne se quois'.

France Fashion Chanel 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Una colección marca por su elegancia atemporal, con un toque más moderno y juvenil, pero sin olvidarse de sus códigos clásicos de la marca, como el tweed, las perlas y los trajes de chaqueta de chaqueta de tweed con los que todas soñamos despiertas.

France Fashion Chanel 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Perlas, mucho tweed como ADN de la 'maison' francesa y el tejido vaquero para la mujer Chanel la próxima temporada. Desde vaqueros, a chalecos, camisas o pantalones culotte, chaquetas de tweed y mucho toque blanco y de color para este sueño de elegancia.

France Fashion Chanel 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

En la emblemática Nave del Grand Palais de París, una mujer se eleva con confianza y marca el tono del desfile Prêt-à-Porter Primavera-Verano 2025 de Chanel. Con motivo del desfile, la Maison regresó al Grand Palais, lugar de cultura y marco privilegiado de los desfiles de Chanel desde hace dos décadas. La entrada de la Nave lleva ahora el nombre de Gabrielle Chanel, símbolo de los fuertes vínculos entre la Maison y el Grand Palais. La casa francesa es también uno de los principales mecenas del Grand Palais.