Paula Echevarría se ha comprado en Stradivarius los vaqueros campana que hacen tipazo por 30 euros

¿Los vaqueros perfectos para las chicas bajitas? Nosotras lo tenemos claro. Bueno nosotras y Paula Echevarría que tiene la guía perfecta para llevar vaqueros. Sí el otro día nos recordaba que los vaqueros pitillo siempre son un básico del armario de las que más saben de moda y que nunca tenemos que dejar de llevarnos, hoy nos ha recordado el motivo por el cuál los pantalones vaqueros de campana son los que mejor sientan y más estilizan a las chicas más bajitas.

Y el look que se ha marcado la actriz asturiana este fin de semana no puede ser más perfecto para la primavera 2025 o para nuestra maleta de Semana Santa. Los años sesenta están fusionadas con las tendencias de los noventa, y por lo tanto, los jeans acampanados han llegado para quedarse por mucho tiempo. Si eres de las nuestras, es de decir, una chica bajita de 1,60 o menos, no puedes renunciar a los pantalones acampanados más virales de Stradivarius que todas las influencers han llevado ya en sus looks de primavera. Y ahora Paula Echevarría nos ha recordado los perfectos son de campana, sean de la marca que sea.

El look con vaqueros de Paula Echevarría

Porque si el vaquero y el ante son dos de las grandes tendencias de la temporada, este outfit de Paula Echevarría para empezar la semana es todo lo que nosotras podemos pedirle a la última semana de enero. Por algo es uno de los favoritos también de Victoria Federica o Carmen Lomana. Los años sesenta están fusionadas con las tendencias de los noventa, y por lo tanto, los jeans acampanados han llegado para quedarse por mucho tiempo.

D71 jeans wide leg flare comfort de Stradivarius (29,99 euros)

Jeans flare. Stradivarius

Los protagonistas de este conjunto son los vaqueros virales que arrasan en Stradivarius porque hacen tipazo, unos jeans de campana y tiro alto del modelo D71, que Paula ha combinado con blazer de Zara marrón, camiseta, pañuelo y gorra a tono de Primark, y también las zapatillas de la marca de Inditex.