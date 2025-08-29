Paula Echevarría deslumbra con un vestido de brilli brilli en el concierto de Camilo en Marbella

La referente en estilo, Paula Echevarría, ha disfrutado del concierto de Camilo en Starlite Occident en Marbella. Pero, esto no es todo, porque también ha protagonizado uno de los looks más comentados durante la velada: es glamuroso, sienta fenomenal con el bronceado y lo utilizaremos durante 24/7 (incluso en los meses más fríos). Todo tiene que ver con las lentejuelas, el material que ayuda a elevar un estilismo en un chasquido de dedos que, en ocasiones, resulta difícil de combinar, pero no es una misión imposible. Eso sí, la actriz asturiana lo ha utilizado para una noche de lo más especial junto con su familia, pero ¿quién dice que no es perfecto para deslumbrar durante las horas de sol, también?

Este acontecimiento de lo más exclusivo celebrado en la Cantera de Nagüeles fusiona la moda con la música, así como se convierte en todo un escaparate de las tendencias. Entre los rostros conocidos, frecuentemente, encontramos a Paula Echevarría con un despliegue de estilismos que no dejan indiferente a nadie. Sin ir más lejos, recordemos su vestido de crochet bohemio en fucsia (con un toque cañero, también) para celebrar su cumpleaños. Pues bien, ahora, ha vuelto a una de sus citas favoritas muy bien acompañada de un vestido blanco de lentejuelas, que ha logrado robar los reflectores y más aún cuando habla por sí solo.

Otra noche más de concierto en Marbella

Esta vez, Paula Echevarría ha vuelto a confiar en un vestido blanco de lentejuelas, un modelo similar con el que ya le hemos visto anteriormente. Con un corte recto y ajustado ligeramente al cuerpo que es idóneo no solamente para convertirte en la invitada perfecta de cualquier noche, sino también para utilizar durante las horas de sol para crear looks originales y sorprendentes. Realmente, estamos hablando de un diseño de lo más sencillo que podremos defender por sí solo o combinándolo con un jersey de punto en otoño o con blazer para un evento de categoría. Luce un largo midi, un cuello redondo a la caja, unos tirantes anchos y botones decorativos que nacen de la cintura hasta la falda. Es decir, reúne todo lo que necesitamos para que permanezca en nuestro fondo de armario sin pasarse de moda y Paula Echevarría lo sabe.

Paula Echevarría y Miguel Torres se llevan a su hijo Miki a su primer concierto Europa Press

La celebridad ha optado por el menos es más. Y es que ha combinado este vestido de lentejuelas con unos pendientes largos acabados en plata y unas sandalias de tacón de efecto 'piernas infinitas'. En cuanto a términos de belleza, ha presumido de melena suelta, así como de look de maquillaje con sombra de ojos en marrón para ganar profundidad en la mirada y labios definidos rosados.

Si durante el día de ayer vimos a Virginia Troconis y Alba Díaz de concierto en Starlite Occident, ahora ha vuelto ser Paula Echevarría la encargada de ser el icono de moda con un vestido de lentejuelas de lo más cautivador.