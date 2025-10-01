Paula Echevarría y Violeta Mangriñán se resisten a decir adiós al verano en Madrid con sus looks más brillantes

El glamour y la elegancia se dieron cita en Madrid con motivo del último evento organizado por Pantene en Madrid, donde la firma presentó sus novedades de la mano de sus embajadoras. Entre las protagonistas de la velada destacaron Violeta Mangriñán y Paula Echevarría, dos de las mujeres más influyentes del panorama nacional, que se enfundaron en estilismos espectaculares que no pasaron desapercibidos. Ambas reafirmaron su papel como auténticas chicas Pantene, demostrando que el cuidado capilar y la moda van de la mano.

Violeta Mangriñán deslumbra con un vestido de ensueño

La influencer valenciana apostó por un vestido largo en tono champán, de silueta entallada y escote halter drapeado que realzaba su figura de manera impecable. El tejido satinado aportaba un brillo sutil, ideal para un evento de estas características, y su caída fluida creaba un efecto elegante y atemporal.

El look de Violeta. GTRES

Fiel a su estilo sofisticado pero juvenil, Violeta completó el look con joyas discretas y una melena suelta con ondas suaves, que enmarcaban su rostro y potenciaban aún más el lema de la marca: un cabello sano y brillante como mejor accesorio. Sin duda, un estilismo que recordó a la alfombra roja de Hollywood y que confirma la evolución de la creadora de contenido hacia looks cada vez más icónicos.

Paula Echevarría apuesta por el dorado más arriesgado

Por su parte, Paula Echevarría volvió a demostrar por qué es considerada una de las mujeres más estilosas de nuestro país. La actriz escogió un minivestido dorado repleto de paillettes, adornado con un espectacular diseño en forma de sol en contraste negro que recorría el lateral de la prenda. Una elección vibrante, festiva y llena de personalidad, que reflejaba su carácter atrevido a la hora de vestir.

El look de Paula Echevarría. Gtres

El diseño, de corte recto y tirantes anchos, no solo realzaba su silueta, sino que también aportaba un aire moderno y rompedor. Paula completó su look con sandalias de tacón negras, pendientes largos con incrustaciones y un maquillaje natural que destacaba sus labios y su mirada. Un estilismo redondo que equilibraba glamour y frescura.

Dos estilos, un mismo espíritu Pantene

Aunque cada una apostó por una estética diferente —la sofisticación etérea de Violeta frente al brillo arriesgado de Paula—, ambas coincidieron en transmitir el mensaje de Pantene: el cabello cuidado y luminoso como el verdadero protagonista.

El photocall, celebrado en el Espacio Covarrubias de Madrid, reunió a numerosas caras conocidas del mundo de la moda, la belleza y las redes sociales, pero fueron las embajadoras quienes acapararon todos los flashes. Con sus looks, Violeta Mangriñán y Paula Echevarría demostraron que la versatilidad y la seguridad personal son la clave para deslumbrar en cualquier evento.

En definitiva, dos apuestas estilísticas que reflejan a la perfección la esencia de Pantene: fuerza, brillo y confianza en uno mismo.