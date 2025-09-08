Paula Echevarría se apunta a la tendencia lencera más potente del otoño 2025 para irse de viaje

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar que su estilo siempre va un paso por delante de las tendencias. La actriz e influencer ha compartido en sus redes sociales una imagen que confirma cuál será una de las apuestas más potentes de la temporada: los vestidos lenceros. Y lo ha hecho justo antes de comenzar un nuevo viaje, dejando claro que su maleta de otoño llega cargada de estilo, sofisticación y guiños a las tendencias que marcarán los próximos meses.

El vestido lencero negro, la pieza clave de su look

En la imagen que ha compartido en sus stories de Instagram, Paula aparece posando con un vestido lencero negro de tirantes finos y delicados encajes, una de esas piezas que nunca pasan de moda y que, este año, se consolidan como el must-have del otoño 2025.

La actriz ha elegido un diseño elegante y atemporal, perfecto para elevar cualquier look, incluso en un contexto de viaje. Este tipo de prendas se caracterizan por su corte fluido, tejidos satinados y detalles lenceros, que aportan un aire femenino y sofisticado sin renunciar a la comodidad.

Una apuesta que combina glamour y funcionalidad

Paula Echevarría sabe muy bien cómo adaptar las tendencias a su estilo personal, y una vez más lo ha dejado claro. El vestido lencero no solo es perfecto para cenas, fiestas o eventos especiales, sino que también encaja en looks más relajados, combinándolo con complementos cómodos y accesorios versátiles.

El look de Paula Echevarría. Instagram @pau_eche

En esta ocasión, Paula ha completado su estilismo con unas gafas de sol en formato maxi y un bolso trenzado en blanco y negro que aporta un toque diferente y actual al look. El resultado es un outfit que mezcla glamour y practicidad a partes iguales, ideal para quienes buscan ir elegantes sin esfuerzo durante sus viajes.

La tendencia lencera que conquista el otoño

La vuelta de los vestidos lenceros es una de las tendencias más fuertes de este otoño 2025. Firmas de lujo y marcas de moda más asequibles coinciden en que esta prenda es un básico que no puede faltar en el armario: versátil, atemporal y favorecedora.

Paula Echevarría, siempre atenta a lo que se lleva, ha sido de las primeras en apostar por esta pieza, convirtiéndola en la protagonista de su próximo viaje y en un ejemplo perfecto de cómo adaptar el estilo a cualquier situación.

Paula Echevarría, referente de estilo

Con cada aparición pública y cada publicación en redes, Paula Echevarría confirma por qué sigue siendo una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda en España. Capaz de mezclar tendencias con básicos atemporales, la actriz vuelve a enseñarnos que menos es más y que un buen vestido lencero puede resolver cualquier look.

Sin duda, Paula se ha convertido en referencia absoluta para quienes buscan inspiración y quieren apostar por las tendencias más potentes de la temporada.