Paz Padilla se suma a la tendencia del traje de cuadros con su look más sofisticado de Scalpers

Paz Padilla ha vuelto a demostrar que el humor y la moda no están reñidos. La actriz y presentadora brilló en la premiere de su nueva película Cuerpos locos, celebrada en los Cines Callao de Madrid, con un estilismo que conquistó todas las miradas. Fiel a su estilo elegante pero atrevido, Paz eligió un traje de cuadros en color terracota de Scalpers, una de las firmas españolas más reconocidas por su sastrería contemporánea.

Un traje de inspiración británica en clave moderna

El conjunto de Scalpers, compuesto por una americana corta, un chaleco de tres botones y un pantalón de pinzas de corte fluido, pertenece a la colección de otoño de la marca. Su diseño a cuadros en tonos rojizos con líneas azuladas recuerda a los estampados británicos más clásicos, pero el corte cropped de la chaqueta y el aire relajado del pantalón aportan una actualización moderna y muy favorecedora.

El look de Paz Padilla. Gtres

El tono terracota —uno de los colores estrella de la temporada— realza el bronceado natural de Paz y aporta calidez al look, perfecto para los meses de entretiempo. El precio de la americana CHECK Blazer ronda los 125,61 euros, mientras que las piezas coordinadas, como el pantalón y el chaleco, también están disponibles en la web de la firma, lo que convierte el conjunto en una opción ideal para quienes buscan un estilismo completo y versátil.

Cómo combinó Paz Padilla su look

Para la presentación de Cuerpos locos, la presentadora optó por un estilo monocromático, dejando que el traje fuera el auténtico protagonista. Completó su outfit con zapatos de tacón en color topo y joyas doradas muy discretas, aportando un toque sofisticado sin restar protagonismo al conjunto. Su melena suelta con ondas suaves y un maquillaje luminoso con labios nude remataron el look de forma impecable.

El resultado: un estilismo equilibrado entre elegancia y frescura, ideal tanto para una alfombra roja como para cualquier evento de día o de noche.

El look más acertado para su gran noche de cine

La actriz se mostró radiante y emocionada en la presentación, donde compartió escenario con parte del equipo de la película. En sus redes sociales, Paz escribió: “Hoy es la premiere de #CuerposLocos y no puedo estar más feliz”, reflejando la ilusión de ver por fin su nuevo proyecto en la gran pantalla.

El look de Paz Padilla. Gtres

Con este look, Paz Padilla confirma que el traje femenino sigue siendo una de las piezas clave del armario otoñal y que puede reinventarse con guiños atrevidos sin perder su esencia clásica. Una elección perfecta para quienes buscan un estilo elegante, potente y con personalidad.