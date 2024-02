Penélope Cruz no sale del bucle clásico de Chanel y sus vestidos de tweed abotonados ni para su cita con 'El Hormiguero'

La elegancia eterna es Penélope Cruz y su idilio con Chanel. Después de más de 60 películas en su haber y en plena cuenta atrás para estrenar este viernes Ferrari, la ganadora de un Oscar y tres Goyas ha dejado ver su lado más humano y sentimental en ' El Hormiguero ' donde no ha podido dejar de emocionarse, y a nosotras nos ha robado el corazón más allá de su estilismo. La primera vez que Penélope Cruz fue a un desfile de Chanel era 1999. Aquel mes de octubre Karl Lagerfeld presentaba su colección para la primavera-verano del año 2000 de Chanel en el Carrousel del Louvre, en París, en un desfile de 13 minutos. Su relación de amistad con Karl Lagerfeld trascendió el estatus de genio y musa. Aunque la actriz tuvo que esperar dos décadas hasta ser elegida embajadora de la firma francesa que el diseñador capitaneó, su historia se entrelaza desde hace 20 años en alfombras rojas, galas de premios, sesiones de fotos y películas. En 2023 será una de las anfitrionas de la gala y la exposición del Museo Metropolitano de Nueva York que rinden homenaje al alemán. Y desde entonces, Penélope Cruz le es fiel a Chanel , aunque no os vamos a negar que para su visita a 'El Hormiguero' con Pablo Motos esperábamos un look menos clásico, y soñábamos con que luciera una marca española, pero no.

Penélope Cruz ha lucido esta noche en 'El Hormiguero ' un estilismo de lo más parecido al que ya le vimos por la mañana con la presentación de 'Ferrari' en Madrid, un vestido abotanado de estilo abrigo de Chanel en tweed. Ninguna novedad en ella. Si por la mañana apostaba por la pata de gallo y le daba el toque más parisino con una boina rosa, para su cita nocturna, Penélope ha apostado por un vestido abotonado de color crudo en tweed con hilo de colores, mangas de farola muy amplia y solapas en el cuello redondas. Todo muy coquette, muy Chanel y muy París.

Este próximo viernes se estrena 'Ferrari' en España, su nuevo largometraje en el que comparte protagonismo con Adam Diver. Y nosotras ya estamos deseando de ver a Penélope Cruz de nuevo en el cine.