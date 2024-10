Pilar Rubio se convierte en toda una tenista con el conjunto más "sporty" que mejor sienta a todas las mujeres

Esta mañana, Pilar Rubio ha reaparecido ante las cámaras por un motivo muy especial: presentar ST6, su nueva colección cápsula de ropa deportiva junto a la firma gallega Selmark. A diferencia que las demás colaboraciones, en esta nueva incluye novedad una camiseta y una falda con short interior, ambas diseñadas por la presentadora, ampliando así su versatilidad en el ámbito del activewear.

"Con esta nueva colección, he querido ofrecer algo fresco para las mujeres activas, pero sin sacrificar la elegancia y el confort. La falda con short es uno de mis favoritos personales, porque aporta libertad de movimiento y feminidad en cualquier deporte y también es perfecta para quienes disfrutan de los deportes de raqueta", ha explicado Pilar Rubio sobre su última colección. "El deporte no sólo es físico, es mental. He querido que esta colección refleje esa fuerza interior que todas tenemos, esa capacidad de seguir adelante y superar barreras. Selmark y yo hemos querido que ST6 sea un mensaje de confianza y de perseverancia, a veces cuesta más pero si se quiere, se puede".

Pilar Rubio durante la presentación de su nueva colección deportiva de Selmark Cortesía

Como siempre que presenta una nueva colección, ella misma ha ejercido como modelo, ejerciendo- de nuevo- como la mejor embajadora que puede tener y, para esta ocasión tan especial, la presentadora se ha convertido en toda una tenista con uno de sus looks más "sporty" hasta la fecha, luciendo orgullosa la nueva novedad de ST6. Se trata de un conjunto compuesto por una camiseta deportiva y una falda-pantalón en color beige y negro, un lookazo ideal para practicar deportes de raqueta de manera cómoda y que mejor sienta a todas las mujeres, independientemente de su figura y edad.

Camiseta y falda-pantalón, de la colección ST6 de Selmark (25,95 euros y 39,95 euros) Cortesía

El conjunto ya está disponible en la web oficial de Selmark, desde la talla S a la XL. La camiseta tiene un precio de 25,95 euros y la falda pantalón 39,95 euros.