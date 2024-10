Pilar Rubio, sobre una nueva boda con Sergio Ramos: "Me encantaría repetir la mía pero ir de invitada"

Pilar Rubio ha presentado esta mañana ST6, la nueva colección cápsula deportiva de Selmark, firma con la que colabora y diseña sus propias prendas de baño y deportivas. Durante el evento, además de charlar de moda y deporte, la presentadora ha hablado sobre su nuevo programa de televisión en Canal Sur de bodas y ha reflexionado sobre si se casaría de nuevo con Sergio Ramos.

La presentadora, sin dudárselo ni un momento, ha asegurado que sí se volvería a pasar por el altar con su marido aunque le gustaría Sobre una nueva celebración de boda con Sergio Ramos, la televisiva ha confesado le encantaría repetir la suya "pero ir de invitada". "Cambiaría ciertas cosas de mi boda, en vez de empezar a las 17:00, quizás a las 12:00h para que me dieratiempo a todo, se me pasó demasiado rápido", ha confesado la presentadora. "No me he arrepentido de dar el "sí, quiero" en todo este tiempo. Me volvería a casar con el mismo. Lo de la preboda esta muy bien, ves a la gente y así disfrutas más en la boda. Allí en Andalucía he visto bodas que son: preboda, boda y post boda para comentarla", ha declarado Pilar Rubio.

Pilar Rubio se convierte en tenista durante la presentación de su nueva colección cápsula de Selmak Cortesía

Sobre conciliación familiar y el poco tiempo que pasa con Sergio Ramos por cuestiones de agenda, la presentadora también se ha pronunciado. "Estamos muy liados, tenemos muchos proyectos y deberes, coincidimos lo que coincidimos siempre, cuando podemos. A veces se banaliza con el tema de los entrenamientos, yo no puedo entrenar con él. Yo no entreno para jugar un partido en el césped ni el para un catálogo de bañadores. Son sistemas de entrenamiento diferentes. Está bien, estamos muy bien, los niños en el colegio y todos felices. Sin ninguna novedad", ha explicado la televisiva.

A pesar de sus ajetreadas agendas, lo cierto es que el matrimonio siempre saca tiempo para poder disfrutar en pareja y con sus hijos de diferentes planes de ocio. Ahora que la familia está instalada en Madrid, todo le resulta mucho más sencillo. "Cada año es más fácil, lo que tengo que hacer es no deshacer las maletas y todo está en cajas. Yo en París fui muy feliz pero evidentemente son etapas en la vida. En Sevilla también fui muy feliz. Ahora estamos en Madrid. Me organizo bien, quejarme no sería justo", ha expresado Pilar Rubio sobre un futura posible mudanza a otro país. "A mi me encanta vivir en el caos ordenado que es mi vida desde los 17 años, me gusta aprender, me gusta nuevos incentivos, por eso lo bueno de mi trabajo es que me permite estar hoy con vosotros presentando la nueva línea deportiva de Selmark Tech y mañana haciendo una boda. Me encanta mi trabajo porque es una aventura constante y un aprender cada día. Todo lo que sean cambios, bienvenido sea porque te hace aprender como persona y adaptarte", ha finalizado sobre el asunto.