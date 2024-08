Nos vamos directas a Mango a por el vestido (al más puro estilo Diana de Gales) que ya tiene María José Suárez

El debut de María José Suárez en el programa de Sonsoles Ónega ha sido una gran sorpresa tanto para los espectadores como para las editoras de moda. Su vuelta a la televisión no solamente ha dado mucho de qué hablar tras su ruptura con Escassi, sino que también todos los looks con los que ha participado como colaboradora. La celebridad revolucionó el plató con la vestimenta que adoran las mujeres 50+ para sus estilismos de oficina. No obstante, estamos hablando de una combinación que pueden lucir todas las mujeres de todas las edades gracias a su apuesta clásica y formal: camisa fluida en blanco con falda de efecto cuero junto con zapatos de tacón. A todo esto, debemos decir que María José Suárezes toda una previsora, puesto que las faldas de efecto cuero están volviendo a nuestro fondo de armario, según las tendencias de otoño-invierno 2024/2025. Es más, la princesa Marta Luisa de Noruegatambién se ha sumado a ella en su paseo en barco ahora antes de su boda con el chamán Durek Verrett. Ahora, la presentadora de televisión nos ha brindado otro momento icónico de estilismo con un vestido que, de nuevo, las mujeres de más de 50 años podrán comprar por un precio muy asequible.

María José Suárez ha compartido unas fotografías sobre su primera semana en el programa junto a un mensaje: "solo tengo palabras de gratitud para este pedazo de equipo y para Sonsoles Ónega por hacer las cosas fáciles y bonitas". Eso sí, otro de los detalles que no se nos ha escapado ha sido su look para convertirse en la colaboradora con mejor estilo. María José Suárez acaba de poner de moda el vestido de corte midi en rojo súper ajustado, de manga corta y escote holgado con un poco de caída de hombros. Claramente, nos recuerda a los clásicos atuendos favoritos de Diana de Gales en los años 90. Lo que les gustará saber a las mujeres 50+ es que hemos encontrado un modelo similar en la marca española Mango por 26€, toda una ganga que no podemos dejar atrás para comenzar septiembre. La periodista lo ha combinado con sandalias de tacón muy altas en dorado, así como ha lucido un look de maquillaje natural, pero dando el toque definitivo con un labial en rojo.

Vestido rojo de hombros descubiertos, de Mango (26 euros)

Vestido rojo de hombros descubiertos. Mango

María José Suárezvuelve a convertirse en la mujer más inspiradora con este vestido midi de efecto tipazo que las mujeres de 50 años podrán encontrar en Mango por 26€.