Al más puro estilo de Lady Di, el collar de perlas triunfa entre las chicas más clásicas de Madrid

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen abrirse un hueco en nuestro armario. Si bien es cierto que el tank top seguirá siendo la prenda estrella de la primavera y el verano, así como las bermudas y las prendas de crochet, hay otras prendas muy innovadoras, diferentes y muy estilosas que no cabrá duda de que se convertiran en un must en nuestro día a día. Por ejemplo, los conjuntos de mini falda y camisa como los de Marta Pombo sí o sí debes tenerlo, así como las bailarinas mesh. Las influencers portuguesas han abierto un nuevo mundo en la moda y es que ellas se atreven a mezclar colores, estampados y tejidos. Esto se extrapola también a los accesorios, pues, por ejemplo, las pinzas de flores han arrasado entre las chicas más estilosas de España, así como los collares maxi. En este sentido, hay un collar muy clásico que todas nuestras abuelas y madres tienen en su joyero, y es que se trata de una joya que, por más que pasen los años, seguirán siendo un básico que siempre nos irá bien tengamos el estilo que tengamos. Es, sin lugar a dudas, el collar de perlas. Desde las chicas más jóvenes como Victoria Federica y su collar de perlas, hasta las influencers 50+, todas las mujeres están llevando el collar de perlas esta primavera y verano. Sin ir más lejos, el collar de perlas es y ha sido la joya icónica de Lady Di, un icono dentro del mundo de la moda y una referente a la hora de vestir por las chicas más clásicas. Sin embargo, esta temporada estamos viendo collares de perlas diferentes, una reinvención del clásico de los clásicos.

En tiendas podemos encontrar collares de perlas en un sinfín de diseños. Desde el clásico collar más elegante y clásico hasta los collares que mezclan perlas de distintos tamaños y diseños, de ahí su novedad. Si te preguntas cómo llevar este collar tanto para el día a día como para ocasiones sin que tu look se vea aburrido, he aquí la solución. Para el día a día y como look de oficina, apuesta por un pantalón vaquero en 'animal print' y combínalo con una camisa blanca de lino y unas bailarinas. El toque final, como era de esperar, reside en el collar de perlas. Sin embargo, para ocasiones más especiales como un evento de noche, una falda midi como la de Amelia Bono es la opción más adecuada. Llévalo con una camisa negra, unos stilettos y tu collar de perlas favorito. Sin más que añadir, te dejamos los collares de perlas que no dejaremos de usar este verano.

Collar dorado con perlas, de Parfois (10.99 euros)

Collar dorado con perlas Parfois

Collar con perla de agua dulce, de Parfois (49.99 euros)

Collar con perla Parfois

Collar perlas, de Zara (22,95 euros)

Collar perlas Zara

Pack collares multiperlas, de Zara (25,95 euros)

Pack collares multiperlas Zara

Collar perlas, de Zara (19,95 euros)

Collar perlas Zara

Estos son algunos de los collares de perlas que sí o sí debes incluir en tus looks diarios. Al más puro estilo de Lady Di, este tipo de collares se posicionan como uno de los más elegantes, sofisticados y discretos.