Rania de Jordania con un vestido con simbología e historia en la inauguración del Gran Museo Egipcio

Rania de Jordania ha sido una de las grandes protagonistas en la inauguración del Gran Museo Egipcio en Giza este fin de semana. Se han reunido tanto líderes mundiales como representantes culturales, donde ha llamado la atención, así como se ha adecuado a las normas de protocolo, alcanzando un hito estilístico que nuestra redacción Lifestyle de La Razón ha reunido todos los detalles.

Acto tras acto, es una de las royals con mejor estilo que acaba siendo una referencia para todos nosotros. Con una absoluta sobriedad, así como con la sofisticación que le caracteriza, Rania de Jordania ha escogido un atuendo a modo Reina Letizia. Un símbolo de sobriedad, coherencia estilística y atenta a las tendencias para dar un aire contemporáneo. Esta vez, acompañada por su hija, la Princesa Salma, ha rendido homenaje al país anfitrión con un vestido rojo impoluto frente a los atuendos más oscuros que hemos visto por parte de los invitados.

Un vestido con homenaje de Dolce & Gabbana

Esta vez, Dolce & Gabbana han sido los encargados de hacer deslumbrar a Rania de Jordania en el Gran Museo Egipcio. Los diseñadores italianos han sabido interpretar las líneas de la inauguración para confeccionar un vestido en rojo de estilo egipcio hecho a medida. Lo más especial es la customización de este, puesto que se trataba de un modelo largo y lo han acortado al corte midi con el fin de ajustarse a los códigos de vestimenta pertinentes.

De cuello redondo, mangas largas, cuerpo perfectamente ajustado a la silueta y drapeado en la zona delantera de la falda. Dicho drapeado del que hablamos es el toque más significativo de su indumentaria, puesto que es un guiño al shanti, una prenda que solían portar los faraones en sus representaciones. Lo ha completado con bolso de mano blanco de Bottega Veneta y zapatos de tacón de Louboutin.

En cuanto a términos de belleza, Rania de Jordania ha deslumbrado con su melena suelta con ondas desenfadas junto con un look de maquillaje de acabado luminoso con labios carmesí.

También con el Rey Felipe, pero sin Letizia

Entre los monarcas, también ha asistido el Rey Felipe VI a la inauguración del Gran Museo Egipcio. A nivel estilístico, ha vestido como indica el prtocolo, como es con un diplomático traje oscuro de corte tradicional acompañado de corbata neutra, camisa blanca y zapatos clásicos. Como bien anunció la Casa Real hace unos días, se trataba de una cita en la agenda en solitario sin el acompañamiento de Letizia.

Inauguración del Gran Museo Egipcio. Gtres

En definitiva, Rania de Jordania ha vuelto a marcar tendencia con un atuendo con una historia y simbología detrás. Ha sabido fusionar de nuevo el clasismo con la contemporaneidad y adecuado a los códigos de vestimenta.