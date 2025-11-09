Susanna Griso y Nieves Álvarez, dos estilos opuestos para conquistar las noches de otoño con suma elegancia

Es llegar el mes de noviembre y directamente nuestro cerebro empieza a pensar en todos los compromisos que se vienen de aquí a finales de año, poniendo énfasis en los looks que llevaremos para cada uno de ellos. De ahí que en esta temporada más que nunca inspirarnos en los estilismos de las mujeres más elegantes de España nos venga como anillo al dedo. Y sí, estamos hablando de Nieves Álvarez y Susanna Griso, ambas son asiduas a colarse entre las listas de las mejor vestidas allá donde van.

En la noche de ayer, se celebraron en Aranjuez (Madrid) los Premios Antena de Oro 2025 y estas dos mujeres acapararon la mayoría de los focos, no es de extrañar, solo basta con ver lo ideales que iban tanto la una como la otra, para entenderlo, y además defendiendo su estilo a las mil maravillas. Durante la ceremonia, la presentadora de "Espejo Público" se hizo con el galardón de Antena 3 a su trayectoria profesional y la presentadora de "Flash Moda" con el de TVE por su inmaculada profesionalidad. Pues bien, si ya estás pensando como triunfar en las noches de otoño te aseguramos que entre sus dos propuestas encontrarás toda la inspiración que necesitas.

El tweed y la feminidad clásica de Susanna Griso

La periodista catalana volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes de la televisión. Para esta ocasión tan especial, Susanna apostó por un conjunto de dos piezas de tweed en blanco y negro con estampado de pata de gallo, compuesto por una blusa sin mangas con volantes y una falda midi con ligero vuelo y flecos en el bajo. Una propuesta que respira "savoir faire" parisino se mire por donde se mire.

El look de Susanna Griso. gtres

El detalle que elevó el look al máximo fue el choker joya que lució al cuello, una elección arriesgada pero tremendamente efectiva para darle un toque actual al clasicismo del conjunto. Completó el estilismo con sandalias negras y tiras de vinilo y un maquillaje luminoso que realzaba su melena suelta con ondas suaves.

El poder del esmoquin según Nieves Álvarez

Si Susanna encarna la elegancia más tradicional, Nieves Álvarez apostó por el lado más poderoso y contemporáneo de la moda con un esmoquin negro impecable, una prenda que ya es parte de su identidad estilística. La modelo y presentadora escogió un traje masculino con fit amplio, solapas satinadas y camisa blanca, rematado con una pajarita de lazo. Un look que derrocha carácter, fuerza y feminidad en partes iguales.

El look de Nieves Álvarez. gtres

Fiel a su estilo, Nieves equilibró la sobriedad del conjunto con un bolso de mano a tono, joyas discretas y un recogido pulido que dejaba todo el protagonismo al traje. Su presencia en la alfombra roja volvió a recordarnos que el "power dressing" sigue siendo una de las fórmulas infalibles para triunfar cuando cae la noche.

¿Y bien, has elegido ya a tu favorita para conquistar las noches de otoño como toda una experta en moda? Tanto si eliges la feminidad parisina de Susanna como el magnetismo en clave sartorial de Nieves, el resultado será impecable.