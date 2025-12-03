La Reina Letizia recupera su icónica chaqueta roja de Mango (agotada en horas) y firma un look impecable en Salamanca

La Reina Letizia ha vuelto a hacerlo. Cada vez que rescata una de sus prendas virales, el termómetro de estilo se dispara y las búsquedas en Google se multiplican. Hoy, en Salamanca, durante la celebración del Día Internacional de la Discapacidad y la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia, la monarca ha recuperado una de las piezas más célebres de su armario reciente: la chaqueta de piel roja de Mango que estrenó el pasado mes de marzo durante la feria ARCO y que se convirtió en un fenómeno instantáneo.

Aquel día, la firma catalana vio cómo la prenda —fabricada en 100 % piel de ovino, con diseño minimalista, corte recto y acabado premium— se agotaba en cuestión de horas tras aparecer Letizia con ella. El “efecto reina” volvió a demostrar su potencia. Y hoy, meses después, la vuelve a poner en el centro de todas las miradas.

Un look perfecto para invierno con un toque de color muy Letizia

Para este acto institucional celebrado en el Centro del Alzheimer del Imserso en Salamanca, Letizia ha construido un look invernal elegante, sobrio y estratégico, teniendo muy claro que la chaqueta roja sería la protagonista absoluta.

El look de la Reina Letizia. GTRES

La ha combinado con un jersey de punto de cuello cisne en tono crudo, ajustado y muy favorecedor de Falconeri, que aporta luminosidad al rostro y suaviza la fuerza del rojo. A esa base neutra ha sumado unos pantalones rectos de lana con raya diplomática, uno de sus recursos clásicos para dotar de formalidad y verticalidad al conjunto. Son de tiro alto, de líneas depuradas y perfectos para estilizar la figura.

En cuanto al calzado, la Reina Letizia ha recurrido a unos zapatos negros discretos, lo suficientemente sobrios como para no competir con el resto del look. Y para rematar, ha llevado un bolso de mano rojo a juego con la chaqueta, logrando una armonía cromática impecable que equilibra todo el outfit.

La chaqueta roja que se convirtió en objeto de deseo

La pieza estrella, sin duda, vuelve a ser esta chaqueta de Mango confeccionada en piel 100 % ovina, de textura suave y corte boxy ligeramente rígido que le aporta estructura. Su diseño atemporal, con botones al tono y un largo justo a la cadera, la convierten en la típica prenda que eleva cualquier estilismo sin esfuerzo.

El look de la Reina Letizia. GTRES

Cuando la estrenó en ARCO, se convirtió en una de las prendas más buscadas de la temporada: se agotó en horas y su reventa se disparó en plataformas de segunda mano. Hoy, Letizia deja claro que sigue siendo igual de poderosa en clave de estilo, demostrando que las prendas virales no tienen por qué ser efímeras cuando se eligen bien.

Un look institution, elegante y muy estudiado

Con este outfit, la Reina deja una vez más prueba de su capacidad para equilibrar moda, funcionalidad y mensaje institucional. En un acto centrado en la inclusión y la visibilidad, su elección es respetuosa, apropiada y con un punto de tendencia que solo ella sabe manejar.

Letizia demuestra que la moda española sigue estando en el centro de su vestidor y que las piezas que elige con intención —como esta famosa chaqueta de Mango— siguen marcando tendencia meses después.