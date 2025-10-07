La Reina Letizia recupera su vestido floral más elegante de Armani para su viaje exprés a Bélgica

La Reina Letizia ha vuelto a dejar una de las imágenes más elegantes de la semana con motivo de su viaje exprés a Bruselas junto al Rey Felipe VI. Los Reyes de España han sido recibidos por los monarcas belgas, Felipe y Matilde, con motivo de la inauguración de la trigésima edición del festival Europalia 2025, un encuentro cultural que este año dedica su programación a España.

Para la ocasión, la Reina Letizia ha apostado por rescatar de su armario un vestido de Giorgio Armani, una pieza de seda azul con estampado floral y falda plisada que estrenó en 2019 y que vuelve a demostrar por qué es una de las royals europeas con más estilo.

El vestido de Armani que confirma su maestría reciclando looks

El diseño, perteneciente a la firma italiana Giorgio Armani, es un vestido midi de seda azul con flores en tonos rosados y verdes, de cuello cerrado, manga larga y falda con pliegues suaves que aportan movimiento y elegancia a cada paso. Se trata de un modelo confeccionado en 100 % seda, con forro interior y terminaciones de flecos, que la Reina estrenó en 2023, y que ahora ha recuperado para este viaje a Bélgica.

Los Reyes de España son recibidos por sus homólogos belgas antes de visitar Europalia 2025 Jasper Jacobs Europa Press

El estampado floral, sutil y equilibrado, convierte el diseño en una opción perfecta para eventos diplomáticos: femenino, clásico y discreto al mismo tiempo. Letizia lo combinó con salones azul marino de Magrit y una cartera de mano a juego, completando el look con sus inseparables pendientes de aro de diamantes.

Un look diplomático impecable en su encuentro con los Reyes de Bélgica

El acto principal del viaje tuvo lugar en el Palacio Real de Bruselas, donde los Reyes de España fueron recibidos por Felipe y Matilde de Bélgica antes de participar en la inauguración de la exposición “Luz y sombra. Goya y el realismo español”, en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Museo Bozar).

Para esta visita institucional, la Reina ha vuelto a confiar en uno de sus grandes aliados de estilo: la moda italiana. Y es que el vestido plisado de Armani reúne todas las claves de su estilo diplomático: sobriedad, armonía cromática y tejidos nobles que proyectan una imagen cuidada, profesional y sin estridencias.

Los Reyes de España son recibidos por sus homólogos belgas antes de visitar Europalia 2025 Jasper Jacobs Europa Press

Mientras la Reina Matilde apostó por un vestido rojo de corte clásico, Letizia equilibró el encuentro con una propuesta más fría, acorde con su tono de piel y con la estética más elegante del otoño.

La Reina Letizia y su filosofía del “reciclaje real”

No es casualidad que Letizia haya decidido recuperar este diseño precisamente para este viaje. Su estrategia estilística lleva años consolidando un mensaje claro: repetir no es sinónimo de aburrir, sino de sostenibilidad y coherencia. En plena era del consumo responsable, la Reina se ha convertido en un ejemplo de elegancia consciente, repitiendo prendas con nuevos matices según el contexto.

Con este nuevo look, Letizia reafirma que la elegancia atemporal es su mejor carta de presentación en el exterior. El vestido floral de Armani no solo refuerza su perfil diplomático, sino que la consolida como una de las reinas europeas más influyentes en materia de estilo.