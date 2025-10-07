Vicky Martín Berrocal tiene las bailarinas más cañeras del otoño: de una firma española y con sello punk

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a demostrar que el estilo está en los detalles. La diseñadora y empresaria andaluza ha compartido en sus redes una de esas imágenes que rápidamente se hacen virales entre las amantes de la moda: una foto en la que sus pies, enfundados en unas bailarinas negras con tachuelas doradas, acaparan toda la atención. El resultado ha sido inmediato: cientos de seguidoras queriendo saber de dónde son.

La respuesta la ha dado ella misma con un guiño en sus stories: se trata del modelo ‘Bailarina 1950 Punk’ de la firma Bobos, una marca española que está conquistando los armarios más exigentes gracias a su diseño artesanal y a su carácter rebelde pero sofisticado.

Las bailarinas con actitud que cambian las reglas

Lejos de las clásicas bailarinas románticas y delicadas, este diseño de Bobos representa una nueva versión del calzado más versátil del otoño: bailarinas con alma punk, confeccionadas en piel de vacuno negra y decoradas con tachuelas doradas. Una combinación que recuerda al espíritu provocador de Vivienne Westwood, pero adaptada a la elegancia natural de Vicky Martín Berrocal.

Las bailarinas de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

El modelo, disponible en la web de la firma por 205 euros, lleva un escote en V que estiliza el pie y aporta un aire más femenino. Además, cuenta con forro y plantilla de piel, suela de cuero y el logo grabado a fuego en la base, un sello de identidad que subraya su calidad y su fabricación íntegramente española.

El nuevo básico de las que más saben de moda

Que Vicky las haya elegido no es casualidad. La diseñadora, siempre fiel a un estilo que mezcla fuerza, feminidad y sofisticación, ha sabido reinterpretar este calzado clásico dándole un giro moderno. En la imagen que ha compartido, combina las bailarinas con vaqueros rectos deshilachados, una fórmula sencilla pero muy efectiva para el día a día.

El contraste entre el tejido denim y las tachuelas metálicas convierte este look en un ejemplo perfecto de cómo llevar el estilo urbano con un toque de glamour. Estas bailarinas funcionan igual de bien con unos pantalones sastre, una falda midi o incluso un vestido negro, siendo una opción ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar a la moda.

Bobos: artesanía, estilo y espíritu libre

La firma Bobos, creada y fabricada en España, se ha consolidado como una de las marcas nacionales más deseadas por su apuesta por la artesanía contemporánea. Cada par está elaborado a mano, cuidando cada detalle y apostando por materiales de primera calidad.

Bailarinas. Quiero unos bobos

Su filosofía combina comodidad, diseño y personalidad, tres valores que encajan a la perfección con el estilo de mujeres como Vicky Martín Berrocal. La ‘Bailarina 1950 Punk’ representa esa fusión entre lo clásico y lo moderno, entre la elegancia y la rebeldía, que tantas mujeres buscan hoy.

En definitiva, si este otoño estás pensando en renovar tu zapatero, las bailarinas de Bobos son la elección perfecta: versátiles, con carácter y cien por cien españolas. Palabra de Vicky Martín Berrocal.