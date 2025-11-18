La Reina Letizia vuelve a confiar en el poder del burgundy con una falda de brillos que adelanta las tendencias navideñas

Ha llegado una de las noches más esperadas en la agenda de la Casa Real Española, y en particular, para la Reina Letizia: el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Desde que la monarca dejó de ejercer su profesión de periodista ha mantenido los lazos con una industria que tanto le dio y a la que en innumerables ocasiones ha confesado un gran amor y apego. En la noche de hoy (18 de noviembre) en el Hotel Ritz de la capital madrileña lo ha vuelto a demostrar. Un prestigioso acto anual que no solo reúne a algunos de los nombres más respetados del sector, sino que también se ha convertido en una cita especialmente significativa para Doña Letizia, quien encuentra en este galardón un puente emocional con sus raíces profesionales.

Esta XLII edición del premio, convocado anualmente por la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA y dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por Julio López Hernández, ha recaído en Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España. Un reconocimiento que lo incorpora a una nómina de premiados de auténtica referencia —de Carlos Franganillo y Pilar Bonet a Carlos Alsina, Anne Applebaum o Javier Cercas— y que subraya la trascendencia de su trayectoria. El jurado ha destacado su capacidad para ejercer "un periodismo ejemplar en los lugares más complejos", siempre desde la primera línea, conociendo el terreno, interpretando el contexto y traduciendo la realidad con claridad para la audiencia, algo que ha mantenido incluso en sus incursiones en nuevos formatos para llegar a públicos más jóvenes.

Con esta cita tan especial y tan única para la Reina Letizia, no es de extrañar que su look vuelva a ocupar titulares. Y hoy, sin duda, lo ha hecho. A continuación, analizamos cada detalle de su último estilismo como la embajadora del periodismo patrio.

Una lección de estilo en clave festiva: burdeos, punto y brillos

Ha sido ver el estilismo de la Reina Letizia en el Hotel Ritz y lo primero que hemos pensado ha sido: comidas de empresa navideñas, cenas de amigo invisible, reuniones navideñas. Porque aunque aún quede algo más de un mes para que las Navidades toquen a nuestras puertas, parece que la monarca ya está en modo festivo, y a nosotras no nos puede gustar más. Y es que cuando pensábamos que el negro era el color fetiche de la monarca, estamos viendo que al color más elegante de la paleta cromática le ha salido un contrincante, el burdeos.

La última aparición de Doña Letizia en China y también una de las más comentadas nos dejó un traje de chaqueta y pantalón en esta tonalidad, la semana anterior hizo lo propio con un vestido de punto y hoy por tercera vez en tres semanas consecutivas, la monarca ha vuelto a apostar por el burdeos. ¿Casualidad? Lo dudamos, los estilismos de la Reina están más que estudiados y premeditados así que, sí, una de las mujeres más elegantes del panorama español lo tiene claro. El granate es el nuevo negro y estas Navidades va a ser el color más deseado.

Total look monocromáticos o el poder de la elegancia silenciosa

Para una fría noche madrileña, la Reina Letizia ha apostado por un total look monocromático de esos que tanto están triunfando en las últimas temporadas. En esta ocasión, la hemos visto apostar por un jersey de 100% cashmere de Falconeri, cuello redondo y hombro ligeramente caído metido por dentro de la protagonista del estilismo: la falda midi de tiro alto y apliques brillantes. El bajo en raso aporta un toque extra de sofisticación que funciona de diez en una noche tan especial. ¿Y como accesorios? Pues bien, la Reina conoce de sobra el poder de estos pequeños acompañantes, responsables de elevar cualquier estilismo. Unos zapatos de punta y tacón sensato y una cartera de mano ambos a tono han sido los encargadas de poner la guinda al pastel. Y también una declaración de que la elegancia en 2025 se lleva de un solo color, no es aburrido es sofisticación en su máxima expresión.

La Reina Letizia marca tendencia para la Navidad 2025

Si hay algo que nos ha quedado claro esta noche es que ya tenemos un ganador para esos estilismos con los que celebraremos los últimos días del año y se llaman: brillos y burdeos. Una falda midi como la que ha elegido Doña Letizia funciona igual de bien con un jersey como en su caso, con una camisa blanca para aire más pulido o con un top más especial para robar miradas en Fin de Año. Así que ya lo sabes, si estabas pensando en renovar tu colección festiva, copia esta idea de la Reina Letizia, el resultado será tan inmaculado como el suyo en el Premio Francisco Cerecedo.