La Reina Sofía apuesta por la elegancia discreta con una blusa de lunares en su visita a la exposición ‘EsperanZa’ en Zamora

La Reina Sofía ha viajado hasta Zamora para conocer de primera mano la nueva edición de la muestra Las Edades del Hombre, titulada EsperanZa. Una exposición que rinde homenaje a la luz, la fe y el arte sacro a través de piezas de artistas de la talla de Velázquez, El Greco o Goya, y que ha reunido también obras emblemáticas para la Semana Santa local.

Durante el recorrido, la Reina estuvo acompañada por las autoridades y el comisario de la exposición, Sergio Pérez, quien destacó el interés de Doña Sofía por cada detalle, prestando especial atención a esculturas del artista salmantino Venancio Blanco o al histórico Cristo de las Injurias.

Un look sobrio y sofisticado en azul marino

Fiel a su estilo clásico y siempre apropiado, la Reina Sofía optó por un elegante traje de chaqueta en tono azul marino, una de las gamas cromáticas que más suele lucir en sus apariciones públicas. El conjunto, compuesto por americana entallada y pantalón recto, transmitía una imagen de sobriedad, respeto y sofisticación, perfectamente acorde con el contexto cultural y religioso de la cita.

La reina Sofía admira obras del Greco, Picasso y Goya en Las Edades del Hombre de Zamora Mariam A. Montesinos Agencia EFE

Debajo de la chaqueta, la Reina añadió un blusón estampado en tonos azul y blanco con lunares, que aportaba un toque de luz al estilismo sin romper la armonía del look. Como detalle distintivo, incorporó un broche floral multicolor en la solapa, un accesorio al que recurre con frecuencia y que simboliza su gusto por las piezas con valor sentimental.

Complementos y joyas con historia

En cuanto a los accesorios, Doña Sofía eligió un collar de varias vueltas con perlas y piedras de color turquesa, junto a unos pendientes discretos, reafirmando su preferencia por las joyas clásicas que ha lucido en innumerables ocasiones a lo largo de los años. Completó el conjunto con unos zapatos de tacón bajo, perfectos para una jornada de visitas, y una cartera de mano en el mismo tono que el traje, reforzando la coherencia cromática del conjunto.

A sus 86 años, la Reina Sofía continúa siendo un referente de elegancia natural y coherencia estilística. Sus elecciones de moda, siempre prudentes y atemporales, reflejan un equilibrio perfecto entre protocolo y comodidad, demostrando que la verdadera distinción no entiende de tendencias.

Con su visita a Zamora, la Reina volvió a dejar constancia no solo de su interés por la cultura y el arte español, sino también de esa capacidad innata para proyectar cercanía y clase a partes iguales. Su look, una vez más, fue el reflejo de una mujer que ha sabido mantener intacta su identidad a través de los años, adaptando la moda a su propio lenguaje de elegancia.