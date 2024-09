Rocío Osorno se corona como la invitada más elegante con vestido rojo de fiesta

Después de un verano de lo más intenso Rocío Osorno ha retomado su agenda profesional con las pilas totalmente recargadas. Esta semana, la influencer ha tenido numerosos eventos en Madrid y nos ha ido sorprendiendo con diferentes looks de los más inspiradores de cara a nuestros próximas citas otoñales.

Rocío Osorno con vestido rojo de encaje de Self Portrait GTRES

En esta última ocasión, la sevillana ha brillado con luz propia durante la sexta edición de los Cosmopolitan Influencer Awards by Pandora. Aunque Rocío Osorno estaba indecisa entre dos looks muy diferentes y pidió ayuda a sus casi 2 millones de seguidores en Instagram, finalmente apostó y ganó con un impresionante vestido rojo de fiesta, convirtiéndose en toda una princesa moderna. A su llegada al photocall, ha acaparado todas las miradas y ha vuelto a coronarse como la invitada más elegante. Allí, durante la fiesta, se reencontró con numerosos amigos de la profesión y de los medios de comunicación, incluso con su ex, Javier Lorenzana.

Vestido rojo de encaje de Self-Portrait (565 euros) Myrtheresa

Se trata de un vestido midi rojo vibrante de encaje palabra de honor de canesú entallado y falda holgada de la firma de lujo Self-Portrait. Para esta ocasión tan especial, la influencer ha combinado el vestido con unas sandalias doradas de tacón. De momento, está todavía disponible en la web de Mytheresa en algunas tallas y su precio es de 565 euros.