El vestido camisero del otoño ha llegado a Zara y Rocío Osorno lo ha estrenado con botas altas de ante

Las hojas de los árboles se caen, el día se hace más corte, las noches son para 'Las chicas Gilmore en la televisión, sofá y manta. O lo que es lo mismo, ya ha empezado el otoño y octubre, y el primer vestido que nos inspira a todo eso ha llegado a Zara y Rocío Osorno ya lo ha estrenado con un chaleco, guantes y botas de ante. Porque todo lo que le puedes pedir a un estilismo en tendencia para este otoño 2024 está en este vídeo de Instagram de la influencer sevillana.

Porque aunque hoy todo el protagonismo se lo esté llevando la colección de Stefano Pilati para Zara, nosotras nos hemos enamorado de este look de Rocío Osorno. Estas semanas te hemos ido desvelando algunas de las tendencias más deseadas en cuanto a ropa este otoño 2024, desde el retorno de los pantalones cargo a la prenda de abrigo estrella, las chaquetas de ante, por nombrar algunas y ahora es el turno del complemento estrella de muchos looks, los bolsos.Y ella nos ha demostrado que también las botas y los mitones de ante. Pero sin duda, todo el protagonismo se lo lleva este vestido camisero coritito que es puro otoño con estampado de cuadros, flores y ese color marrón tan propio de la época. Si hay un tipo de vestido que no falla, que no pasa de moda y que siempre encontrarás en colecciones tanto de verano como de otoño, ese es el vestido camisero. Un básico del fondo de armario que atrae por razones obvias: sienta fenomenal y es muy versátil.

Vestido camisero estampado de Zara (29,95 euros)

Vestido camisero. Zara

Un 'total look' de Zara que Rocío Osorno nos ha mostrado en su cuenta de Instagram y que ha enamorado a sus seguidoras, bueno como pasa con todos. Lo que está claro es que no vamos a tardar en ver chicas por las calle con este mismo estilismo de la sevillana, porque respira ese toque chic y otoñal que tanto nos gusta.