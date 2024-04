Rocío Osorno se ha ido de compras a Zara para copiarle a Kendall Jenner el vestido más coquette del momento

No todo va a ser inspiración para la Feria de Abril, ahora Rocío Osorno nos acaba de enseñar a customizarnos un vestido blanco de Zara para convertirlo en el más coquette que ha lucido ya Kendall Jenner. La estética coquette vuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes, esta por todas partes e inunda las redes sociales. Si eres de las que aún no ha caído en esta moda, vas a cambiar de idea cuando veas el look de Vicky Martín Berrocal. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Pero esta vez el lazo negro se lleva en los hombros, como Kendall Jenner.

Y es que Rocío Osorno se ha comprado este vestido blanco de Zara, que más se asemeja al corte del diseño de Kendall, para transformarlo con dos lazos negros que se ha comprado en Amazon. Eso sí, son lazos para el pelo, así que le ha tenido que quitar el pasador, para ponerles dos imperdibles para poder unirlos con el vestido. ¿Qué os parece el resultado? A nosotros nos encanta. Lo que deja claro como combinar una misma prenda de día y de noche, con pequeños cambios. Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle. Y ella, como buena amante de la moda y diseñadora ya se ha apuntado con este look que nos ha robado el corazón. Tan irremediablemente y típicamente ligados a la moda femenina como el color rosa, los lazos han estado presentes en la moda casi desde que el tiempo es tiempo. No hay temporada en la que no se cuelen en las pasarelas bien sea decorando vestidos, peinados o accesorios. Pero ahora los lazos, los llevamos en los vestidos como nos enseña Rocío Osorno para copiar a Kendall Jenner. ¿Te atreves a hacerlo en casa?

Vestido bordados perforados, de Zara (59,95 euros)

Vestido bordados. Zara

Una buena forma de tener dos vestidos en uno, que igual que Rocío Osorno ha hecho con esta prenda, nosotras también podemos hacerlo con camisas, chaquetas o incluso pantalones, para sumarnos a la tendencia 'coquette' esta primavera.